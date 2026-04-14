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Las trampas de las teleoperadoras que disparan tu factura: Una experta revela cómo protegerte

Desde subidas de precio inesperadas hasta regalos que nunca llegan, una experta en consumo detalla los engaños más habituales y ofrece las claves para no caer en ellos

Problemas con la Telefonía
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Javier Pérez-Nievas

Tudela - Publicado el

3 min lectura8:42 min escucha

[Un 13% de los usuarios no están satisfechos con su compañía telefónica], una cifra que, según [Susana Arizcun], de la [asociación de consumidores Irache], evidencia los continuos problemas en el sector. La experta desgrana las prácticas más habituales con las que las [compañías de telecomunicaciones] perjudican a sus clientes.

Subidas de precio y descuentos fantasma

Una de las quejas más comunes, que afecta al [43% de los consumidores], es la [subida de tarifas sin un motivo claro]. Arizcun explica que esto ocurre a menudo tras finalizar un [descuento de un año], una modificación que figura en el contrato verbal pero que pilla por sorpresa al cliente. "Usted aceptó un contrato que, pasado el año, pueden modificarle los precios, y [a pagar, y a pagar, y a pagar]", señala.

En otras ocasiones, las compañías ofertan [descuentos del 50%] durante un año, pero solo los aplican los primeros meses. Según Arizcun, prometen volver a llamar para confirmar el resto del periodo, pero "¿tú crees que llaman? Pues no". El resultado es una [factura elevadísima] e inesperada para el consumidor.

Promesas incumplidas: de regalos a la velocidad de Internet

Otra táctica habitual es la [oferta de regalos como televisores o móviles gratis], que finalmente no se entregan. La razón, según explica la experta de Irache, es que suelen estar asociados a tarifas más altas de las que tiene el cliente. "[La compañía dice que] esta oferta realmente es para unos contratos de [tarifas mayores]", aclara.

La [calidad del servicio de Internet] es otro de los grandes focos de conflicto, con un [40% de los consumidores] quejándose de [cortes o una velocidad muy lenta]. Ante esta situación, Arizcun es clara: "Si usted tiene por escrito la velocidad que iba a tener y lo están incumpliendo, tiene derecho a [quedarse con un precio más ajustado] o a [cambiarse de compañía sin ninguna penalización]".

La odisea de cambiar de compañía y el fraude

Cambiarse de operador puede convertirse en un calvario. Arizcun advierte sobre las [cláusulas de permanencia] asociadas a "regalos" o móviles a bajo coste. Si el cliente se va antes, la compañía puede exigir el pago de una penalización, pero insiste en que debe ser "la [parte proporcional], no que te cobren lo que les dé la gana". También alerta sobre la importancia de [guardar el justificante de devolución del router], ya que las compañías suelen reclamar su importe si no tienen constancia de la entrega, amenazando incluso con la inclusión en [ficheros de morosos].

El problema más grave es la [suplantación de identidad]. Arizcun denuncia casos de usuarios a cuyo nombre se han comprado [móviles, líneas y otros productos sin su consentimiento], generando [facturas de miles de euros]. Por ello, exige a las empresas que acrediten la identidad del contratante con DNI y firma, y sentencia: "[Que ya vale de estafas de este tipo]".

Que ya vale de estafas de este tipo"

Susana arizcun

Para evitar estos problemas, la recomendación principal de Susana Arizcun es clara: "No acepte cosas por teléfono". La clave es pedir siempre las [condiciones por escrito por correo electrónico], mirarlas "despacio" y conservarlas. Y recuerda que los obsequios conllevan obligaciones: "Los regalos son siempre caros, no son gratis, siempre tienen a cambio [permanencia] y [penalizaciones]".

Los regalos son siempre caros, no son gratis"

Susana Arizcun


Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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