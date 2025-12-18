Tetrace se fusiona con Magma y da lugar a un nuevo líder en el mantenimiento de renovables

La fusión de Magma, compañía propiedad de Grupo Enhol, en la navarra Tetrace ha supuesto un nuevo hito en el sector del mantenimiento y ejecución de activos renovables. La operación, con fecha de este 17 de diciembre de 2025, consolida a Tetrace como uno de los ISPs de referencia internacional y operará bajo esta misma marca.

Una oferta de servicio integral

La unión de ambas compañías refuerza la propuesta de valor de la empresa resultante en segmentos clave. En el ámbito eólico, la integración permitirá impulsar una oferta integral que abarca desde servicios de ingeniería y mantenimiento 'full service' hasta grandes correctivos o la inspección y reparación de palas.

En los campos de la energía fotovoltaica y el autoconsumo, esta fusión consolida y amplía las capacidades en redes, montaje y mantenimiento. Además, fortalece el desarrollo de servicios energéticos y de 'asset management', aportando valor durante todo el ciclo de vida de los activos.

Objetivo: la expansión internacional

La combinación de equipos, experiencia y cartera comercial sitúa a la nueva Tetrace en una sólida posición de partida. La compañía cuenta con una base de potencia mantenida cercana a 1,5 GW y un 'pipeline' comercial en crecimiento que permitirá incrementar esta cifra en el corto plazo.

Este impulso se apoya en una trayectoria consolidada y en una clara vocación de expansión internacional. El objetivo es seguir ampliando operaciones y capacidades en mercados estratégicos donde ambas firmas ya operan.

Nueva etapa y estructura accionarial

Grupo Enhol se convierte en accionista de referencia de Tetrace, junto a Ciro Larrañeta y Comansa. La empresa mantiene un compromiso activo con el proyecto, participando de forma estratégica en su desarrollo y crecimiento a través de proyectos propios y nuevas oportunidades de negocio.

La unión se sustenta en valores compartidos como la seguridad, la excelencia operativa y la innovación. Con esta integración, la compañía inicia una nueva etapa para consolidarse como referente en mantenimiento energético y afrontar los retos de la transición energética en los próximos años.