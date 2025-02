El PPN de Tudela pide al Ayuntamiento "voluntad firme" para "solucionar el problema" de los exámenes de conducir

El grupo municipal del PPN en el Ayuntamiento de Tudela ha pedido este martes al Consistorio tudelano "voluntad firme para solucionar el problema" de los exámenes de conducir, "que está generando una guerra abierta" entre el Ayuntamiento, el Gobierno de Navarra y la Asociación de Autoescuelas de la Ribera.

En una nota de prensa, los 'populares' han considerado que el Ayuntamiento de Tudela "debería disponer de un plan alternativo ante la posibilidad de no poder contar con la financiación del Gobierno de Navarra para la digitalización del aula que alberga las pruebas teóricas del carnet de conducir y la negativa de las autoescuelas a aceptar la solución de las salas del edificio NEXO al considerar su capacidad insuficiente".

"Está muy bien solicitar al Gobierno de Navarra que sea quien ponga los 120.000 euros para adecuar el aula, algo que desde el PPN compartimos y apoyamos, pero el Ayuntamiento debe tener un plan B por si esa financiación no llega", ha advertido la concejala del PPN en el Ayuntamiento de Tudela, Irene Royo.

Royo ha defendido que "tiene que ser el Gobierno del municipio quien lidere una solución beneficiosa para la ciudad y que están dispuestas a asumir otras localidades de la Ribera, en el caso de que el Ayuntamiento no tome una posición más decidida a favor de que los exámenes se hagan en Tudela".

Por eso, la concejala del PPN ha incidido en que "el Consistorio no puede continuar yendo a remolque, como lo está haciendo hasta el momento, y debe escuchar las consideraciones de las autoescuelas riberas que ya han advertido al alcalde de que el espacio ofrecido como solución para no tener que hacer frente a ese coste de la digitalización no responde a las necesidades actuales por su insuficiente capacidad".

"Es necesario que todos rememos en la misma dirección y que el Ayuntamiento ponga de su parte para que los exámenes de conducir de los vecinos de la Ribera se sigan haciendo en Tudela, con el beneficio que esto supone para la ciudad", ha aseverado Royo, quien ha insistido en exigir "un cambio de actitud" al alcalde, Alejandro Toquero.

"Pedir al Gobierno de Navarra, sí, pero si esta ayuda no llega y la DGT no abre una nueva oficina en la ciudad, el Ayuntamiento tiene que liderar la solución. No puede ser que se esté poniendo en riesgo que los exámenes de conducir se trasladen a otra localidad, con el perjuicio que esto supondría para Tudela y los tudelanos", ha añadido Royo.