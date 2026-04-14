Navarra redobla su apuesta contra la despoblación y destina 1,5 millones al programa RuralNav

El Departamento de Cohesión Territorial ha presentado en el Castillo de Marcilla el programa RuralNav 2026, una iniciativa que da continuidad al trabajo iniciado en 2024 para afrontar el reto demográfico y la despoblación. El programa, ejecutado en cooperación con los Grupos de Acción Local (GAL), ha recibido una dotación total de 1,5 millones de euros durante esta legislatura, de los cuales 500.000 euros se han destinado a la edición actual para ser distribuidos equitativamente entre los cuatro GAL de Navarra.

En la presentación, el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, ha destacado la "colaboración y el estrecho trabajo" con los Grupos de Acción Local. Según Chivite, su aportación "como conocedores del terreno es fundamental para el desarrollo del programa y para la implementación de políticas transversales que beneficien a las entidades locales más despobladas". Al acto también han asistido el director general de Administración Local y Despoblación, Jesús María Rodríguez, y la alcaldesa de Marcilla, Esther Villanueva.

Una estrategia contra la despoblación

El consejero ha defendido que la Estrategia de Lucha contra la Despoblación, vigente desde 2023, "es la hoja de ruta del Gobierno de Navarra para aplicar la perspectiva demográfica en todas las políticas y acciones de las administraciones públicas". Chivite ha abogado por el "derecho de las personas a vivir donde elijan" y ha añadido que para conseguirlo "es necesario garantizar la igualdad de oportunidades y unos buenos servicios públicos".

Es necesario garantizar la igualdad de oportunidades y unos buenos servicios públicos"

En la misma línea, el director general Jesús María Rodríguez ha valorado que el programa "aporta una mirada amplia para afrontar el reto demográfico". Por su parte, la gerente de Eder, Sandra Calvo, ha agradecido al Gobierno de Navarra "la oportunidad que da a los Grupos de Acción Local para trabajar desde la diversidad del territorio y afrontar de manera valiente e innovadora el reto demográfico".

Foco en los cuidados y el envejecimiento activo

RuralNav 2026 pone un énfasis especial en fortalecer los ecosistemas de cuidados para acercar servicios con cobertura limitada y favorecer que las personas permanezcan en su entorno. Las actuaciones previstas buscan promover un envejecimiento activo y saludable en el medio rural, mediante la activación de espacios comunitarios y el desarrollo de nuevas fórmulas de organización de cuidados adaptadas a la realidad de la zona.

Cooperación y adaptación a la realidad local

El programa mantiene su apuesta por la cooperación entre territorios como un elemento clave, combinando el desarrollo de líneas de trabajo comunes con actuaciones específicas diseñadas por cada Grupo de Acción Local. Este enfoque permite adaptar las soluciones a las necesidades y oportunidades de cada zona, favoreciendo el aprendizaje compartido y la eficiencia en el uso de los recursos.

La jornada celebrada en Marcilla ha servido como punto de partida para la edición de 2026, reforzando la colaboración entre los distintos actores implicados. RuralNav se reafirma así como una herramienta para impulsar proyectos innovadores y avanzar hacia territorios rurales más habitables, cohesionados y preparados para el futuro.