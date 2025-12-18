Navarra impulsa con 1,4 millones de euros la construcción de 24 viviendas protegidas en Tudela

El Gobierno de Navarra ha dado luz verde a una segunda subvención, por un importe de 1.424.634,11 euros, destinada a la sociedad pública Nasuvinsa. Esta ayuda tiene como objetivo la construcción de 24 viviendas protegidas en el centro histórico de Tudela, concretamente en el área del Horno de Coscolín, dentro del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) de la capital ribera. Según ha informado el Ejecutivo foral, la superficie total de las viviendas alcanzará los 1.729,52 metros cuadrados.

Una respuesta a la demanda de vivienda

Esta iniciativa se enmarca en un conjunto de proyectos impulsados desde el Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno foral. El objetivo principal, según el propio departamento, es "responder a la demanda de vivienda de carácter protegido en la Comunidad foral", facilitando así el acceso a un hogar a quienes más lo necesitan.

El marco legal de las ayudas

Las subvenciones para este tipo de promociones están recogidas en la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del Derecho a la Vivienda en Navarra. Una modificación introducida en 2016, a través de la Disposición Adicional Decimosexta, permite al Gobierno adoptar medidas de apoyo a la ciudadanía en esta materia.

Dicha ley regula las ayudas a promotores de Viviendas de Protección Oficial (VPO) calificadas en régimen de arrendamiento sin opción de compra. También incluye apartamentos protegidos en alquiler para personas mayores de 60 años o con discapacidad. La norma establece una subvención del 35% del precio de venta máximo si el promotor se compromete a que el régimen de protección de las viviendas se extienda durante 30 años.