Navarra activa las ayudas para comprar coche eléctrico con hasta 5.500 euros por vehículo

El Gobierno de Navarra ha anunciado que las ayudas del Plan Tximista Auto 2026 para la adquisición de vehículos eléctricos y puntos de recarga se podrán solicitar a partir del próximo 1 de mayo. La convocatoria, que se publicará en el Boletín Oficial de Navarra (BON) el 30 de abril, cuenta con un presupuesto total de 4,7 millones de euros, de los cuales 3,7 millones se destinarán a la compra de vehículos y 1 millón a la infraestructura de recarga.

El plan incentiva especialmente la compra de vehículos fabricados en Europa, para los que se podrá obtener una ayuda de hasta 5.500 euros. En el caso de que el vehículo haya sido ensamblado fuera de Europa, la cuantía máxima será de 3.000 euros. A estos importes se podrán sumar los ingresos por la emisión de Certificados de Ahorro Energético y deducciones fiscales de hasta un 35% para vehículos eléctricos puros y de un 25% para la infraestructura de recarga.

Las solicitudes se gestionarán a través del catálogo de trámites de la página web del Gobierno de Navarra. Para mayor transparencia, la web incluirá un contador automático que informará a los solicitantes sobre la previsión de fondos disponibles en tiempo real.

Plan Tximista

Apoyo a talleres y empresas

Además del Plan Tximista Auto 2026, el Servicio de Transición Energética ha lanzado dos nuevas convocatorias. La primera, dirigida a los talleres mecánicos, busca apoyar su transición al vehículo eléctrico con un presupuesto de 350.000 euros. Los talleres podrán subvencionar inversiones en equipos, herramientas y diagnósticos, con una ayuda de hasta 30.000 euros por empresa.

Esta convocatoria para talleres se publicará en el BON el próximo 5 de mayo y el plazo de solicitud se extenderá durante dos meses a partir de esa fecha.

Estudios para flotas sostenibles

La segunda nueva convocatoria está destinada a subvencionar la realización de estudios de viabilidad para que las empresas puedan transicionar sus flotas a opciones más sostenibles. Esta línea cuenta con un presupuesto de 42.383,50 euros y ofrecerá ayudas de hasta 6.000 euros por empresa.

Los estudios analizarán la eficiencia energética, los costes y los beneficios de la transición a vehículos limpios, así como la implementación de modelos de movilidad inteligente y compartida. También se incluirá el análisis de datos para optimizar rutas y el mantenimiento mediante tecnologías como la telemetría o la gestión de la economía circular.

La convocatoria para estos estudios se publicará en el BON el 12 de mayo y tendrá un plazo de solicitud de un mes. Con el objetivo de informar sobre todas estas ayudas, el Servicio de Transición Energética ha anunciado que realizará próximamente varios webinars.