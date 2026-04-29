Malkerida lanza un pincho-pote para dar vida a los miércoles en Tudela

El bar Malkuerida, ubicado en el casco antiguo de Tudela, ha anunciado una nueva iniciativa para dinamizar la actividad hostelera entre semana. A partir del próximo 6 de mayo, el local impulsará un pincho-pote especial cada miércoles por la tarde, con el objetivo de revitalizar la oferta de la ciudad más allá de los días de mayor afluencia.

La propuesta, liderada por la hostelera Victoria Stoeva, busca ofrecer a los ciudadanos y turistas un aliciente para salir a mitad de semana. “Queremos dar la promoción que la gente necesita para poder, digamos, tener un día extra para poder salir y no gastar tanto”, explica Stoeva. La iniciativa comenzará a las 19:00 horas y contará con tapas elaboradas caseras y precios muy especiales reducidos.

Un impulso para el Casco Antiguo

Stoeva considera fundamental dar vida a la ciudad un día más, especialmente ante el creciente turismo que a menudo se encuentra con locales cerrados. “Me gustaría promover y motivar a todos los bares, todos los locales, restaurantes, a que demos vida un día más”, afirma, con la convicción de que es necesario levantar el comercio local y mejorar el servicio al visitante. Según la hostelera, Tudela recibe “muchísima gente de fuera”, incluyendo franceses, ingleses y turistas nacionales de Barcelona, Madrid y País Vasco.

Malkerida

Si todas las personas ponen de su parte, vamos a lograrlo" Malkerida

Esta iniciativa contrasta con la ya consolidada actividad de los fines de semana, que Stoeva describe como “siempre a tope” de jueves a sábado, en parte gracias al éxito de eventos como las Fiestas de la Verdura, que han pasado de un fin de semana a tres. “Los hosteleros estamos encantados”, asegura, destacando el buen trabajo de restaurantes y bares para atraer al público.

Formación y un fichaje con experiencia

Para Victoria Stoeva, la formación continua es un pilar fundamental. La hostelera ha profundizado sus conocimientos en la escuela de hostelería FP Burlada, en Pamplona, una experiencia que le ha permitido descubrir su talento para la pastelería. “Para mí ha sido un trabajo muy importante y, sobre todo, he querido profundizar para poder entender cuáles son los manejos aquí, cómo se trabaja en España”, comenta.

Además, el equipo de Malkerida se ha reforzado recientemente con la incorporación del experimentado hostelero Pachi Pelarda. “Estoy muy contenta, este año tengo un maravilloso equipo”, celebra Stoeva, quien describe a Pelarda como “un lujo” y “una auténtica maravilla” que aportará su sabiduría en áreas como la coctelería y otras formaciones internas.

Pachi Pelarda

De la cocina a la escritura

Más allá de la hostelería, Stoeva está desarrollando su faceta como escritora con dos proyectos de libro. El primero narra su historia personal con la cocina, una pasión que la acompaña desde los ocho años y que considera un elemento cultural esencial. “La comida es la cultura que nos une a todos los seres humanos, a todos los corazones de Tudela”, reflexiona.

La comida es la cultura que nos une a todos los seres humanos" Malkerida

Su segundo libro abordará un tema más íntimo y profundo, centrado en “una de las misiones” de su vida: el acompañamiento a seres queridos enfermos. En esta obra, Stoeva hablará de “verdades que son duras, que son complejas, pero que me han hecho crecer, ser fuerte y entender partes muy importantes de la vida”, concluye.