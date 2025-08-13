COPE
tudela

KV SCHOOL inicia un nuevo curso para todos los niveles: Tu academia de Inglés en Tudela

Te atenderán desde el 18 de agosto e iniciarán el nuevo curso el 1 de septiembre

Karina Villafranca

Javier Pérez-Nievas

Si estás buscando mejorar tu inglés, ¡tenemos grandes noticias! Ahora puedes explorar toda la información de nuestra academia en nuestra página renovada: desde detalles sobre nuestro profesorado 🧑🏫 hasta los diferentes cursos y niveles que ofrecemos 📚.

👩🏫 Profesores especializados y altamente cualificados

📅 Cursos para todos los niveles: desde infantil hasta adultos y empresas, incluyendo cursos de verano ☀️

https://kvschool.es

