KV SCHOOL inicia un nuevo curso para todos los niveles: Tu academia de Inglés en Tudela
Te atenderán desde el 18 de agosto e iniciarán el nuevo curso el 1 de septiembre
Javier Pérez-Nievas
Tudela - Publicado el
1 min lectura
Si estás buscando mejorar tu inglés, ¡tenemos grandes noticias! Ahora puedes explorar toda la información de nuestra academia en nuestra página renovada: desde detalles sobre nuestro profesorado 🧑🏫 hasta los diferentes cursos y niveles que ofrecemos 📚.
👩🏫 Profesores especializados y altamente cualificados
📅 Cursos para todos los niveles: desde infantil hasta adultos y empresas, incluyendo cursos de verano ☀️
