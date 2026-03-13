El joven pianista Nicolás Pérez-Nievas Baquedano se estrena en Tudela con un concierto solidario

El pianista tudelano Nicolás Pérez-Nievas Baquedano se enfrenta a su primer concierto en solitario el próximo 21 de marzo a las 19:00 horas en el Teatro Gaztambide de Tudela. Con solo 18 años, el joven músico, que actualmente cursa sus estudios en el Centro Superior de Música del País Vasco, presenta este recital como su puesta de largo en la escena cultural tudelana, un evento posible gracias al impulso de la recién creada Fundación Enhol.

Este concierto no solo representa su presentación en sociedad, sino que también sirve como preparación para un futuro recital en Oporto, Portugal. Pérez-Nievas buscaba que su primera vez en solitario fuera en su ciudad natal. "Es una responsabilidad, pero al fin y al cabo juego en casa, y me van a aplaudir sí o sí, haga lo que haga", ha comentado el pianista, aunque ha añadido: "soy muy crítico y hay que hacerlo bien, hay que quedar contento".

Un viaje por todos los estilos

El programa del concierto ha sido diseñado para ser muy amplio y variado, un recorrido que, en palabras del artista, "toca todos los estilos". La velada comenzará con el barroco tardío español de Scarlatti y el padre Antonio Soler, seguido de unas variaciones de un joven Beethoven y una leyenda de Liszt. Tras un descanso, la segunda parte estará dedicada a una selección de preludios de Debussy y culminará con una pieza de la suite Iberia de Albéniz.

Esta diversidad estilística supone un reto para el intérprete. "Es algo complicado, porque hay que estar constantemente cambiando de chip y escuchándose muy atentamente, porque cada obra y cada estilo requiere cosas muy, muy diferentes", ha explicado Pérez-Nievas sobre la preparación del recital.

Una apuesta con fin solidario

El evento tiene un marcado carácter benéfico, ya que la recaudación se destinará íntegramente a AFAN, la Asociación de Familiares de Alzhéimer y otras demencias de Navarra. "Es una realidad que a muchísima gente nos toca muy de cerca, y realmente es una iniciativa muy, muy bonita y que va a ser de gran ayuda", ha afirmado el joven pianista sobre la causa.

Guste o no, sí o sí van a estar contribuyendo con algo muy bonito" Nicólás Pérez-Nievas Baquedano

Este concierto es, además, el primer proyecto de la Fundación Enhol, una entidad que nace en Tudela para apoyar iniciativas en campos como la empresa o la cultura. Pérez-Nievas ha agradecido la oportunidad: "Realmente, creo que muy, muy pocas fundaciones o entidades harían esto hoy en día, dar voz a una persona tan joven y tan poco conocida". El evento cuenta también con la colaboración de Tudela Cultura y el Ayuntamiento de Tudela y la empresa Jata

Talento, trabajo y futuro

A sus 18 años y con varios premios en su haber, Nicolás Pérez-Nievas se muestra humilde ante su debut. "No me lo creo, la verdad. Yo creo que estas cosas se asimilan mejor después de hacerlas". El pianista diferencia entre la predisposición y el esfuerzo: "Más que talento, a mí me gusta llamarlo facilidad. [...] ese talento o facilidad, si no la trabajas muchísimo, no vas a llegar a absolutamente nada".

Ese talento o facilidad, si no la trabajas muchísimo, no vas a llegar a absolutamente nada" Nicolás Pérez-Nievas Baquedano

De cara al futuro, tiene claro que su vida seguirá ligada al piano, aunque no descarta otros caminos. Además de la vida de concertista, que califica como "muy difícil y complicada", le atrae la enseñanza. "A mí también me gusta mucho la docencia, me gustaría mucho dar clase y, oye, compaginarla con poder tocar", ha señalado, poniendo como ejemplo a su profesora y mentora, Marta Zabaleta.