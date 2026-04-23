Investigan una agresión con arma blanca en la plaza de los Fueros de Tudela

La Policía Local de Tudela y el Cuerpo Nacional de Policía han intervenido en una fuerte pelea entre varias personas en la plaza de los Fueros. A su llegada, los agentes localizaron a una mujer auxiliando a un varón de 26 años que presentaba heridas sangrantes, posiblemente causadas por un objeto cortante.

Tras ser atendido en una ambulancia, el herido fue trasladado al hospital Reina Sofía. El presunto autor de los hechos huyó del lugar y la investigación sigue abierta para su localización.

Otras actuaciones policiales

Durante la jornada de ayer, la Policía Local también ha actuado en otros frentes. A las 9:00 horas, los agentes presenciaron un alcance entre dos turismos cerca del colegio de Huertas Mayores. El conductor causante, un varón de 28 años, arrojó una tasa de alcoholemia de 1,08 mg/litro en la prueba, cuadruplicando la tasa máxima permitida, por lo que se le investiga por un presunto delito contra la seguridad vial. Su vehículo fue inmovilizado y el otro conductor, que sufría dolor cervical, fue informado de los pasos a seguir.

Más tarde, a las 23:30 horas, una vecina de la calle Ximénez de Rada alertó de que tres jóvenes habían provocado daños con un extintor en varios coches. Los agentes comprobaron que cinco turismos estaban manchados con el polvo del extintor e identificaron a tres menores como presuntos autores de los hechos.

De madrugada, a las 3:00 horas, en tareas de seguridad ciudadana, los agentes identificaron a dos varones de 26 y 33 años. Uno de ellos fue detenido al tener en vigor una orden de detención de un Juzgado de Madrid por un presunto delito de robo con violencia, siendo trasladado a dependencias de la Policía Foral.

Finalmente, se ha desactivado el dispositivo de búsqueda de una persona de 58 años desaparecida, tras ser localizada y confirmarse que se trataba de una desaparición voluntaria.