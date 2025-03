La gerente del área de salud de Tudela se defiende de las acusaciones de UPN: "Notable mejoría" en las listas de espera en los últimos seis meses

La gerente del Área de Salud de Tudela, Ana Campillo, ha manifestado este viernes la "notable mejoría", en los últimos seis meses, en las listas de espera, "siendo conscientes de que queda mucho por hacer y mejorar en esta situación". Una mejoría, ha dicho, que es "fruto de distintas medidas que se han ido poniendo en marcha desde hace un tiempo".

Campillo ha comparecido en el Parlamento, a petición de UPN, para informar de "las derivaciones a la sanidad privada, la centralización de servicios en Pamplona y el incremento de las listas de espera en algunas especialidades". La gerente del área de Salud de Tudela ha indicado que desde agosto de 2024 "hemos tenido una reducción de las listas de espera de primeras consultas del global, de todas las especialidades, del 22%". Han disminuido en 1.800 las personas que están en lista de espera de una primera consulta.

Ha explicado que, en el caso del hospital Reina Sofía, son cuatro de las 25 especialidades con consulta médica en el hospital "las que concentran un 60 por ciento de la de la lista de espera". En concreto, Traumatología y Ortopedia, Raquis, Urología y Rehabilitación. "Esto viene a ser bueno y si consideramos una quinta especialidad sería un 66 por ciento", ha dicho, para exponer que "la inmensa mayoría de las especialidades tienen unas cifras de lista de espera más que aceptables".

Campillo ha indicado, sobre las listas de espera, que "no estamos negando y somos plenamente conscientes de que hay dificultades en determinadas especialidades". "Las listas de espera nos preocupan y nos ocupan, y hemos llevado a cabo diferentes medidas en el corto y medio plazo, que lo cierto es que poco a poco están funcionando", ha dicho.

Así, ha precisado que se está analizando la demanda, se han puesto en marcha grupos de trabajo directivos y técnicos, se adoptan medidas para potenciar la capacidad de resolución de Atención Primaria, se trabaja en la optimización de la actividad ordinaria y en la mejora de la coordinación interhospitalaria.

Ha detallado Campillo que el hospital Reina Sofía cuenta con 1.055 profesionales. "En una semana en el hospital nos encontramos con que se llevan a cabo unas 2.500 consultas especializadas, más de 110 intervenciones quirúrgicas, se atienden más de 1.000 urgencias en el hospital, nos encontramos con unos 150 ingresos hospitalarios, se llevan a cabo más de 1.300 exploraciones de radiología convencional, más de 31.000 pruebas de bioquímica en el laboratorio y se atienden 21 ingresos de hospitalización domiciliaria", ha dicho, para afirmar que "la actividad es notoria cuando menos".

Ha destacado la importancia de la Atención Primaria, que "en nuestro área cuenta con 311 profesionales, con más de 8.000 visitas por parte de los médicos de Atención Primaria, 1.200 por parte de pediatría, 5.000 por el personal de enfermería, 400 visitas por parte de trabajo social también de Atención Primaria y unas 200 en salud mental".

En el turno de los grupos, la parlamentaria de UPN Leticia San Martín ha criticado que "cuando uno mira los resultados de su gestión son pésimos", al menos en los tres puntos en lo que han solicitado la comparecencia. "En cualquier empresa privada, con esos resultados, la hubieran despedido", ha dicho, para añadir, sobre las derivaciones a la sanidad privada, "dato que usted no ha mencionado", que "ha incrementado las derivaciones a la privada de manera importantísima". "Le instamos a que empiecen a poner soluciones a los problemas de fondo, que se dejen de parches, de medidas de maquillaje, de datos que no están funcionando", ha expuesto.

La socialista Maite Esporrín ha indicado que "las informaciones que nos ha trasladado la doctora Campillo son de una notable mejoría en las listas de espera". "Que falten especialistas es una constante, no solamente de Navarra, sino en toda España", ha apuntado, para afirmar que "creemos que no existe una crisis en Tudela ni muchísimo menos". "Ha habido grandes inversiones en Tudela y se siguen haciendo, como la diálisis, los nuevos servicios de Atención Primaria...", ha dicho, para pedir a UPN que "hay que hablar de los datos con rigor y no retorcerlos".

Desde EH Bildu, Txomin González ha destacado que "hay que reconocer la evolución del centro" en Tudela y ha valorado la "consolidación" del hospital comarcal "en una zona de Navarra que está a 100 kilómetros de dos ciudades que acumulan recursos muy importantes de salud y que hace que el atractivo que tienen estas dos ciudades, Zaragoza y Pamplona, suponga un hándicap importante para fidelizar las plantillas". Ha pedido "eficiencia" con los recursos que se tienen y "buscar soluciones" a los problemas existentes.

La representante de Geroa Bai Isabel Aranburu ha indicado que los datos expuestos desde la Gerencia de Tudela "contradicen" lo trasladado por UPN y "no sé cómo se puede seguir manteniendo que hay un deterioro progresivo evidente de los servicios de salud en la Ribera". "Esa tesis de la alarma que quiere exponer la señora San Martín carece de toda base posible", ha agregado.

Por su parte, Irene Royo, del PPN, ha comentado que "la sanidad está en crisis, en Navarra está un escalón más y a más a más en los hospitales comarcales y las zonas rurales". "Se tienen que tomar una serie de decisiones, a nivel normativo, pero también a nivel de incentivos", ha comentado, para pedir más inversión y más gasto en la Atención Primaria.

El parlamentario de Contigo-Zurekin Daniel López ha señalado a UPN que "con la comparecencia de hoy se ha equivocado y se ha pasado de frenada" y "he visto bastante rencor y una espinita clavada". "Tenemos ahora en Tudela todo aquello que se quiso quitar y no somos conformistas", "siempre hay margen de mejora y siempre vamos a esperar a más", ha dicho, para trasladar a UPN que "la foto que vende no es real".

Finalmente, Maite Nosti, de Vox, ha destacado que "hay que valorar el esfuerzo que han hecho la señora Campillo y todo su equipo teniendo los recursos que tienen" y ha expuesto que "quedan muchísimas áreas de mejora". A su juicio, "no se aplican las políticas necesarias efectivas para retener profesionales ni atraerlos".