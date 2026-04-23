Fustiñana activa su plan ‘Pon tu casa en uso’ para movilizar las viviendas vacías

El Ayuntamiento de Fustiñana ha presentado el Plan “Pon tu casa en uso”, una iniciativa estratégica con la que busca facilitar el acceso a la vivienda en el municipio. El programa se centra en mejorar el estado del parque inmobiliario y movilizar las casas que actualmente se encuentran vacías, contribuyendo así al desarrollo económico y a la fijación de población y talento en la localidad.

El alcalde, Sergio Vitas, ha explicado que, “pese a no tener competencias directas en materia de vivienda, no podíamos quedarnos de brazos cruzados y hemos decidido adoptar un papel proactivo impulsando un conjunto de medidas orientadas a dar respuesta a la realidad y a las necesidades existentes en nuestro pueblo”.

Pese a no tener competencias directas en materia de vivienda, no podíamos quedarnos de brazos cruzados" Sergio Vitas

Ayudas a la rehabilitación y bolsa de alquiler

Entre las actuaciones previstas destaca el impulso a la rehabilitación de viviendas mediante una convocatoria de ayudas municipales. Estas ayudas estarán dirigidas a la mejora de fachadas, pintura exterior o la recuperación de elementos tradicionales, con el fin de mejorar la imagen del casco urbano, revalorizar los inmuebles y promover su puesta en uso. Además, el consistorio estudiará la creación de una ordenanza que dé continuidad a estas ayudas en el futuro.

El Ayuntamiento también trabajará en la identificación y movilización de vivienda vacía a través de la creación de una bolsa o censo de inmuebles en desuso. Esta medida se complementará con una campaña activa de contacto con propietarios y herederos para facilitar la incorporación de estas casas al mercado de alquiler o venta.

Otra de las líneas clave es la creación de una bolsa municipal de alquiler para jóvenes, diseñada para facilitarles el acceso a la vivienda sin tensionar los precios. Esta medida podría acompañarse de pequeñas ayudas al alquiler, condicionadas a que los propietarios mantengan precios asequibles y ofrezcan compromisos de estabilidad.

Una oficina para centralizar la estrategia

Como eje central del plan, el Ayuntamiento pondrá en marcha una Oficina Municipal de Vivienda. Este servicio funcionará como un punto de información, asesoramiento e intermediación tanto para vecinos como para propietarios, ofreciendo apoyo en la tramitación de ayudas a la rehabilitación, ya sean municipales o de otras administraciones.

La oficina también ofrecerá asesoramiento personalizado sobre el estado de las viviendas y sus posibilidades de mejora. Permitirá la creación de un registro voluntario de viviendas en desuso y una bolsa de vivienda, facilitando el contacto entre propietarios y personas interesadas en alquilar o comprar en la localidad. El servicio incluirá asesoramiento sobre diferentes modalidades de alquiler y sobre la reutilización de espacios como solares, corrales o almacenes.

Finalmente, el consistorio impulsará la colaboración con la Cámara Navarra para coordinar las políticas de vivienda con las necesidades del tejido empresarial. El objetivo es favorecer la llegada de nuevas personas a la localidad y ofrecer soluciones habitacionales a quienes ya trabajan en Fustiñana, buscando al mismo tiempo la retención del talento.

Esta campaña pretende abordar de forma integral la situación de la vivienda en nuestro pueblo" Sergio Vitas

En palabras del alcalde, Sergio Vitas, “esta campaña pretende abordar de forma integral la situación de la vivienda en nuestro pueblo, actuando tanto sobre la oferta disponible como sobre la rehabilitación y el acompañamiento a vecinos, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda y contribuir al desarrollo y dinamización de la localidad”.