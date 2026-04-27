Fitero vibra con el festival 'Al Fresco' y el 30 aniversario de Los Mojinos Escozíos

El Ayuntamiento de Fitero ha presentado una nueva edición del festival "Al Fresco, el festival de mi pueblo", una cita cultural que se celebrará del 20 al 22 de agosto. El cabeza de cartel de este año es el grupo Los Mojinos Escozíos, que celebran su 30 aniversario sobre el escenario.

En el acto de presentación han participado el alcalde, Miguel Aguirre; los concejales Manolo Rández y José Yanguas; y la organizadora Vicky Molina. Junto a Los Mojinos Escozíos, el cartel incluye a Babylon, un tributo a Boney M, y el musical K-Pop Power, conformando tres propuestas muy diferentes para atraer a públicos de distintas edades.

Nueva ubicación y apuesta por el mundo rural

Una de las principales novedades de esta edición es el cambio de ubicación. El festival se traslada desde la Plaza de los Ábsides a la plaza de toros, un espacio con mayor capacidad para acoger una propuesta cultural diseñada para todos los públicos.

El festival 'Al Fresco' se define como una propuesta cultural única que busca potenciar el patrimonio de las zonas rurales. En este sentido, el alcalde Miguel Aguirre ha destacado que el evento "supone un impulso para la economía local", ya que crea "oportunidades para los establecimientos hosteleros" y fomenta la "contratación de personas jóvenes".

Supone un impulso para la economía local" Miguel Aguirre

Cartel, fechas y venta de entradas

La programación comenzará el miércoles 20 de agosto a las 22:00 horas con Los Mojinos Escozíos. El jueves 21 de agosto, a la misma hora, será el turno de Babylon con su tributo a Boney M. El festival se clausurará el viernes 22 de agosto con el musical K-Pop Power, una producción orientada al público joven y familiar.

Las entradas se pondrán a la venta próximamente a través de los canales del Ayuntamiento de Fitero y su precio rondará los 20€. En ediciones anteriores, 'Al Fresco' ha contado con artistas de primer nivel como Ara Malikian, Hevia o Rancapino Chico, consolidando su apuesta por grandes espectáculos.

Desde el consistorio se valora muy positivamente la continuidad de este festival, que no solo ofrece una programación de calidad, sino que también supone un importante impulso para la hostelería, el comercio local y la proyección turística de la localidad.