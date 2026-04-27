Ecologistas en Acción premia la ciencia de Olea y castiga la gestión del Gobierno de Navarra con el biogás

Ecologistas en Acción de Navarra ha entregado sus galardones anuales, reconociendo, por un lado, la labor científica del Dr. Nicolás Olea con el Premio de Medio Ambiente 2026 y, por otro, castigando la gestión del Gobierno de Navarra con el Premio Chandrío. El motivo de esta última distinción ha sido la polémica gestión de las plantas de biogás, en particular el proyecto de una gran planta en Tudela.

Reconocimiento a la investigación en salud y medio ambiente

Los actos de entrega comenzaron en el Salón de Actos de la UNED en Tudela, ubicado en el antiguo palacio del marqués de San Adrián. Allí, el Dr. Nicolás Olea, Catedrático Emérito de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Granada y reconocido experto en salud y medio ambiente, ofreció una conferencia bajo el título "Saludable y sostenible van de la mano. Elegir qué comemos es también elegir cómo se produce".

Ante un salón de actos lleno y con decenas de personas siguiendo el evento online, el prestigioso médico alertó sobre los contaminantes presentes en la agroindustria y la industria alimentaria. En su intervención, abogó por una agricultura ecológica sin pesticidas, herbicidas ni metales pesados, así como por una alimentación que evite los envases plásticos o tetrabrick para proteger la salud de las personas de problemas como el cáncer o la disrupción endocrina.

Los compuestos se estudian de manera individual, pero no se estudian a priori sus efectos en combinación"

Uno de los puntos clave de su exposición fue la metodología con la que se analizan los tóxicos. Según recordó, "estos compuestos son estudiados de manera individual, pero no se estudian a priori sus efectos en combinación con otros compuestos", un campo en el que precisamente se centra su trabajo de investigación: analizar los efectos combinados de los tóxicos a los que está expuesta la población.

Posteriormente, durante una cena con socios y amigos, se le hizo entrega del galardón, una talla en madera de olivo que representa el Castildetierra bardenero. El Dr. Olea recogió el premio con gran agradecimiento.

El 'Chandrío' a la gestión del biogás

En el mismo acto se otorgó el Premio Chandrío, que este año ha recaído en el Gobierno de Navarra. La decisión se fundamenta en lo que Ecologistas en Acción considera una mala gestión de las plantas de biogás, con especial énfasis en el proyecto para construir una gran planta en Tudela.

Planta Biogás

La controversia se centra en que esta planta tratará los lodos de depuradora del 40% de Navarra, que serán transportados hasta Tudela en trayectos de más de una hora por carretera. Esta práctica, según la organización, ignora el principio de que los residuos deben ser tratados allí donde se generen y contradice las directrices de la Unión Europea sobre la reducción del uso de combustible, poniendo en duda la sostenibilidad del proyecto.

Alertamos de los peligros para los suelos, masas de agua, biodiversidad y nuestra propia salud"

Además, la organización ecologista, en línea con las advertencias del propio Dr. Olea, ha manifestado su preocupación por los riesgos asociados al uso de los digestatos resultantes en las tierras de cultivo. "Alertamos, como también reconoció el Dr. Olea en su conferencia, de los peligros para los suelos, masas de agua, biodiversidad y nuestra propia salud al aplicar los digestatos en las tierras de cultivo", señalaron, debido a su alto contenido en nitratos, y en el caso de Tudela, de metales pesados, microplásticos, PFAs o medicamentos.