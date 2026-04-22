El cine llega al barrio de Lourdes de Tudela con un ciclo de talleres audiovisuales gratuitos

El proyecto comunitario ‘Lourdes: Barrio de colores’ continúa su andadura con el inicio de su primera fase de talleres audiovisuales durante el mes de mayo. Esta iniciativa, que busca combinar cine e interculturalidad, está promovida por Contigo Tudela, financiada por el departamento de Políticas Migratorias de Gobierno de Navarra y coordinada por el Centro Lasa.

Programa

Un programa formativo con profesionales

Los talleres se desarrollarán en el Centro Lasa durante las mañanas de los sábados, en sesiones de tres horas y media. El programa incluye una serie de clases magistrales a cargo de profesionales del cine en activo. La primera fase, que se concentra en mayo, abordará áreas como iniciación, cámara, sonido, arte e interpretación.

El ciclo comienza el sábado 9 de mayo con un taller de iniciación impartido por Carlota Marín y Pedro Martínez, ambos con experiencia en dramaturgia, y contará con una clase magistral de Julio Mazarico. El 16 de mayo, el cineasta tudelano Juan Calvo dirigirá un taller de interpretación a cámara, que se complementará con la clase de un actor o actriz profesional aún por confirmar.

La formación continúa el 23 de mayo con un taller de cámara y sonido, impartido nuevamente por Pedro Martínez, Carlota Marín y Julio Mazarico. La jornada concluirá con una clase a cargo del productor y cineasta Luis Galindo, fundador de Elcon Films, quien este año estrena su largometraje ‘El convento’. Para cerrar el mes, el 30 de mayo la directora de arte Itziar Sagasti impartirá un taller sobre el trabajo de arte en el cine.

Inscripciones y segunda fase

A partir de junio, el proyecto entrará en su segunda fase con talleres más específicos que seguirán el mismo formato de sesiones en sábados. El contenido y los ponentes de esta nueva etapa se anunciarán próximamente.

Todos los talleres son abiertos y gratuitos, dirigidos a toda la ciudadanía interesada, con especial invitación a los vecinos y vecinas del Barrio de Lourdes. Las personas interesadas pueden asistir a una o varias sesiones, según su interés. La inscripción ya está abierta y debe realizarse a través de la web del proyecto (lourdesbarriodecolores.com), teniendo en cuenta que las plazas son limitadas.