Castejón rechaza la aparición de pintadas racistas en el municipio

El Ayuntamiento de Castejón ha expresado su rechazo absoluto a las pintadas de carácter racista que han aparecido esta mañana en diversas zonas de la localidad. Los mensajes, dirigidos contra la comunidad magrebí del municipio, han sido calificados de intolerables por el Consistorio a través de una nota de prensa.

El gobierno municipal ha afirmado que estas pintadas resultan “ofensivas para todo nuestro pueblo, sea cual sea el origen, la religión o el color de la piel de cada uno, y no se pueden permitir”. La condena ha sido rotunda, subrayando el impacto negativo de estos actos en toda la ciudadanía.

Llamamiento a la convivencia

Frente a estos ataques, el Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a la convivencia ciudadana. En su comunicado, ha recordado que la buena sintonía entre vecinos es un valor que “Castejón viene demostrando” y que actos como este no representan el sentir general de la población.

Comportamientos de este tipo no tienen cabida en Castejón""

Se investigará la autoría

El Consistorio no se ha limitado a la condena verbal y ha anunciado que tomará las medidas necesarias para “tratar de esclarecer estos hechos e identificar al autor o autores de las pintadas”. Con esta declaración se busca reforzar el compromiso del municipio con la diversidad y el respeto, dejando claro que “Comportamientos de este tipo no tienen cabida en Castejón”.