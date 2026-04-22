Buscan a un hombre de 58 años desaparecido en Tudela

El Centro de Mando y Coordinación del 112 ha activado el protocolo de búsqueda para localizar a un hombre de 58 años desaparecido en Tudela (Navarra). La familia del desaparecido interpuso la denuncia, lo que ha movilizado a efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, bomberos, guarderío forestal y unidades de medio ambiente.

Se solicita la colaboración ciudadana para encontrar a Miguel Ángel Ferreira Martín, de 58 años. Según la descripción facilitada, mide 1,70 metros, tiene una constitución normal con un peso aproximado de 80 kilos, es parcialmente calvo y algo canoso, y tiene los ojos azules y la tez blanca-morena.

Detalles de la desaparición

La última vez que se le vio fue el pasado lunes, 20 de abril, a las 10:17 horas. En ese momento, salía de la cafetería del supermercado Alcampo en Tudela. Se cree que se dirigía, andando, en dirección a la vía verde del Tarazonica.

En cuanto a su vestimenta, en el momento de la desaparición llevaba un polo de color azul agrisado, un pantalón vaquero claro, zapatillas y una cazadora verde oscura con capucha. Las autoridades ruegan que cualquier persona que pueda tener información relevante se ponga en contacto con los servicios de emergencia en el 112.