Buscan a un hombre de 58 años desaparecido en Tudela
El varón fue visto por última vez el lunes saliendo de una cafetería y se ha activado un amplio dispositivo de búsqueda para localizarlo
Tudela - Publicado el
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El Centro de Mando y Coordinación del 112 ha activado el protocolo de búsqueda para localizar a un hombre de 58 años desaparecido en Tudela (Navarra). La familia del desaparecido interpuso la denuncia, lo que ha movilizado a efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, bomberos, guarderío forestal y unidades de medio ambiente.
Se solicita la colaboración ciudadana para encontrar a Miguel Ángel Ferreira Martín, de 58 años. Según la descripción facilitada, mide 1,70 metros, tiene una constitución normal con un peso aproximado de 80 kilos, es parcialmente calvo y algo canoso, y tiene los ojos azules y la tez blanca-morena.
Detalles de la desaparición
La última vez que se le vio fue el pasado lunes, 20 de abril, a las 10:17 horas. En ese momento, salía de la cafetería del supermercado Alcampo en Tudela. Se cree que se dirigía, andando, en dirección a la vía verde del Tarazonica.
En cuanto a su vestimenta, en el momento de la desaparición llevaba un polo de color azul agrisado, un pantalón vaquero claro, zapatillas y una cazadora verde oscura con capucha. Las autoridades ruegan que cualquier persona que pueda tener información relevante se ponga en contacto con los servicios de emergencia en el 112.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.