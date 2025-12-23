El bigote solidario de Tudela recauda más de 3.000 euros para la investigación del cáncer de próstata

La entrega del donativo fue realizada recientemente por los miembros delcolectivo Carlos Moreno, Fernando Marín, Abilio Laguardia e Iker Caizán a ladelegada de la AECC en la Ribera, Mamen Motilva

La Asociación Española Contra el Cáncer en la Ribera ha recibido una donación de 3.062 euros por parte del movimiento Movember Tudela. Esta aportación se destinará íntegramente a apoyar la investigación del cáncer de próstata, una de las principales preocupaciones en la salud masculina.

Una iniciativa con más de una década de historia

Movember Tudela nació hace más de diez años en el seno de una cuadrilla de amigos. Con el tiempo, ha crecido hasta convertirse en un movimiento consolidado en la ciudad. Cada edición de esta iniciativa rinde también un sentido homenaje a Dani Abad, uno de sus principales impulsores, fallecido en 2020.

Una jornada de concienciación y solidaridad

La recaudación ha sido posible gracias a una jornada solidaria celebrada en el marco del programa Inverduras de Tudela. El evento ha contado con la participación de alrededor de 50 tudelanos, que lucieron sus característicos bigotes como símbolo del movimiento Movember, una campaña internacional para visibilizar el cáncer de próstata y testículos.

El programa de la jornada incluyó un vermú solidario, una comida popular y un tardeo festivo. Además, se instaló un punto informativo de la Asociación Española Contra el Cáncer donde se pusieron a la venta camisetas y calcetines conmemorativos para contribuir a la causa.

La entrega del donativo ha sido formalizada recientemente por los miembros del colectivo Carlos Moreno, Fernando Marín, Abilio Laguardia e Iker Caizán, quienes entregaron el cheque a la delegada de la AECC en la Ribera, Mamen Motilva.

Desde la AECC en la Ribera han querido trasladar un agradecimiento sincero y profundo a Movember Tudela, a los establecimientos colaboradores y a todos los participantes. La asociación ha puesto en valor el ejemplo de implicación ciudadana y ha animado a seguir sumando esfuerzos para avanzar en la investigación, la prevención y el acompañamiento a las personas afectadas por el cáncer.