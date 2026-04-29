La Asociación de jubilados "La Ribera" celebra sus Jornadas de la Verdura con un gran concurso de guisos

La Asociación de Jubilados La Ribera celebra una nueva edición, la número treinta y dos, de sus tradicionales Jornadas de Exaltación de la Verdura. El acto central del programa tendrá lugar el próximo domingo 3 de mayo con la celebración del gran concurso de Guisos de Verduras, un evento que este año contará con una alta participación, reuniendo a 14 grupos y alrededor de 160 comensales.

Una jornada de sabor y tradición

El concurso dará comienzo a las 11:00 horas en los locales de la asociación. La organización entregará a los grupos participantes los ingredientes estrella de la huerta ribera: alcachofas y espárragos, además de aceite y pan. A las 11:30 horas se ofrecerá un aperitivo a los asistentes para amenizar la espera mientras se cocinan los guisos.

El momento culminante llegará a las 13:00 horas con la cata y fallo del jurado, que estará compuesto por las cocineras experimentadas Crucita Arcos e Isabel Usoz, junto a miembros de la Orden Volatín. Tras la deliberación, se procederá a la entrega de premios a los mejores platos.

Música y comida para todos

Después de la entrega de premios, se celebrará una comida popular para todos los asistentes. La sobremesa estará amenizada por la música del dúo mariachi formado por Chuchin Ibáñez y Los Charros, poniendo el broche de oro a una jornada festiva y gastronómica.

El evento cuenta con la colaboración de importantes empresas locales como Conservas María Jesús de Ablitas y Aceites Urzante, que apoyan la promoción de los productos de la tierra.