Ángel Cornago, el médico poeta, muestra su alma de fotógrafo en una nueva exposición

Conocido por su faceta de médico, escritor y poeta, el doctor Ángel Cornago Sánchez desvela ahora un perfil más íntimo y desconocido: el de fotógrafo. El Museo Muñoz Sola de Arte Moderno de Tudela acoge una exposición temporal con 48 de sus obras, que podrá visitarse en la bodega del museo hasta el próximo 31 de mayo.

Del estetoscopio al objetivo

Cartel

La pasión de Cornago por la fotografía se remonta a su adolescencia. "Desde los 14 años, mi padre tenía una máquina de fotos, de estas de fuelle", recuerda. A pesar de haber hecho fotos durante toda su vida, capturando rincones e imágenes que le llamaban la atención, no ha sido hasta ahora cuando se ha decidido a mostrarlas públicamente. "Al final de mi vida, para que no... pues, bueno, me he decidido", confiesa.

El propio Cornago vincula esta sensibilidad visual con su faceta de poeta. Le gustaría, según admite, hacer fotografías de caras, aunque es algo que nunca ha intentado por respeto a la privacidad. "Hay caras que es que expresan sensaciones", explica, lamentando no poder capturar esas "imágenes robadas".

Una imagen preciosa la puedes encontrar en el sitio más cutre" Ángel Cornago

La muestra, titulada 'Momentos de Ángel Cornago', es un reflejo de su visión diversa. Incluye imágenes de Tudela y de sus viajes, con algunas marinas. Para él, lo fundamental no es el lugar, sino la imagen en sí: "Una imagen preciosa la puedes encontrar en el sitio más cutre". Aunque la exposición consta de 48 fotografías, asegura tener material para "otras tres o cuatro exposiciones más".

Una vocación frustrada por la psiquiatría

Aunque se dedicó a la medicina, la vocación fundamental de Ángel Cornago fue siempre la escritura, que practica desde los 14 años. Dentro de la medicina, su interés se dirigió hacia la psiquiatría, pero su experiencia como interno en la cátedra le provocó una "decepción terrible".

El motivo de su desengaño fue el trato que recibían los pacientes en aquella época. "Se utilizaba el electroshock, que eso es casi nazi", afirma con contundencia. Cornago entendía la psiquiatría como una "relación médico enfermo, pero muy, muy próxima", alejada de las prácticas deshumanizadas que presenció.

Esta visión humanista ha marcado su carrera. Siempre ha defendido la fuerte conexión entre el bienestar físico y el psicológico, señalando que "en las dolencias físicas influyen mucho los problemas psicológicos". Cornago critica que en su tiempo no se prestara atención a las enfermedades psicosomáticas, como una "depresión encubierta", que requiere tratamiento.

La sanidad, al límite

Respecto a la situación actual de la sanidad, Cornago opina que los médicos no es que estén "maltratados", sino "saturados". Esta sobrecarga, advierte, impide "hacer una medicina en condiciones", ya que obliga a una atención rápida en la que "pueden pasar muchas cosas desapercibidas", como una depresión somatizada.

A sus años, Ángel Cornago se muestra en paz con su trayectoria. "Estoy sereno y estoy tranquilo porque he llegado a una edad que muchos de mis amigos no han llegado", reflexiona. Esta serenidad le permite seguir explorando sus pasiones y confirma que seguirá fotografiando la vida para descubrir "las cosas bellas dentro de este asqueroso mundo".