Ablitas indignada por su biblioteca: Meses sin servicio de préstamo y sin respuesta del Gobierno

El Ayuntamiento de Ablitas ha reclamado al Gobierno de Navarra una solución urgente ante la falta de personal en la biblioteca de la localidad. Esta situación impide desde hace meses prestar el servicio de préstamo de libros, una competencia que corresponde a la Administración foral.

Ante esta parálisis, el Consistorio ha decidido mantener abiertas las instalaciones como sala de estudio y lectura utilizando para ello personal propio. Se trata de una medida que, aunque se planteó como una solución temporal, se está prolongando en el tiempo sin que haya una respuesta efectiva por parte del Gobierno de Navarra.

Un servicio público desvirtuado

Desde el Ayuntamiento se subraya que esta situación desvirtúa el sentido de la biblioteca como servicio público. Su función principal, que es el préstamo de libros y, por tanto, el acceso a la lectura y a la cultura, sigue sin poder prestarse con normalidad a los vecinos.

El Consistorio ha mantenido contactos reiterados con el Departamento de Cultura para trasladar la necesidad de una solución, sin que hasta la fecha se haya concretado una alternativa. Asimismo, el Ayuntamiento ha llegado a ofrecer la colaboración de personal voluntario para evitar el cierre, una propuesta que tampoco ha recibido respuesta.

La paciencia se agota

El alcalde de Ablitas, Carlos Bonel, ha señalado que, si bien entienden la complejidad administrativa, la situación es insostenible. "Hemos tenido paciencia porque entendemos la complejidad de los problemas de personal y su tramitación administrativa, pero después de tanto tiempo, no podemos aceptar que un servicio público esencial permanezca cerrado durante meses sin una solución concreta".

No podemos aceptar que un servicio público esencial permanezca cerrado durante meses sin una solución concreta"

Bonel ha explicado que "el Ayuntamiento ha hecho todo lo que está en su mano para mantener abierta la biblioteca, pero no puede asumir de forma indefinida una competencia que corresponde al Gobierno de Navarra".

En este sentido, el alcalde ha añadido que "la biblioteca no puede ser únicamente un espacio de estudio; es un servicio fundamental para el acceso a la cultura. Mantenerla abierta sin servicio de préstamo supone ofrecer un servicio incompleto a los vecinos que se entiende como solución puntual, pero no puede prolongarse indefinidamente, como está ocurriendo".

Finalmente, el alcalde ha zanjado la cuestión exigiendo responsabilidades a cada parte implicada. "Hemos mostrado disposición total a colaborar, pero también exigimos que cada administración asuma sus responsabilidades", ha concluido.