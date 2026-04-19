Ablitas estrenará su nueva plaza desmontable para 500 personas y múltiples espectáculos

El Ayuntamiento de Ablitas ha comenzado los trabajos previos para la instalación de un nuevo vallado perimetral y graderío desmontable en la Plaza de los Fueros. Esta actuación, que cuenta con una inversión de 190.000 euros, tiene como objetivo mejorar la seguridad, accesibilidad y funcionalidad del recinto, destinado principalmente a espectáculos taurinos. La nueva plaza, con capacidad para casi 500 personas, podrá albergar también otros usos no taurinos durante el calendario festivo.

Una estructura a medida

Actualmente, se están llevando a cabo pruebas y mediciones sobre el terreno para ajustar con precisión la ubicación de los puntos de anclaje y la cimentación. Este proceso es especialmente complejo, ya que no se trata de un sistema prefabricado estándar, sino de una instalación diseñada específicamente para este entorno. El objetivo es garantizar su correcta integración en el espacio urbano, evitando interferencias con los balcones de las viviendas y los accesos de la plaza.

La nueva estructura sustituirá al cerramiento actual, que presenta un importante estado de deterioro y no cumple con las condiciones adecuadas de seguridad ni de funcionalidad. La actuación permitirá adecuar el recinto a la normativa vigente en materia de espectáculos taurinos, incluyendo requisitos estructurales, de evacuación y de seguridad para los asistentes.

Más allá de los toros

El graderío proyectado contará con una capacidad para unas 500 localidades, además de espacios adicionales según la configuración del evento. La instalación incorporará burladeros, accesos diferenciados, recorridos de evacuación y espacios específicos para personas con movilidad reducida, integrando criterios de accesibilidad.

Esta mejora permitirá organizar espectáculos taurinos hasta ahora inviables en Ablitas, como concursos de anillas o especiales de Arriazu, la prestigiosa ganadería local. Además, su diseño versátil facilitará su uso para otras actividades como el carnaval, la cabalgata o el Paloteado, y su sistema desmontable permitirá su reutilización en otros espacios municipales, como el polideportivo.

La nueva plaza es una infraestructura que nuestro pueblo merece" Carlos Bonel

El alcalde de Ablitas, Carlos Bonel, ha explicado que "la nueva plaza es una infraestructura que nuestro pueblo merece, por seguridad y porque nos va a permitir multiplicar las oportunidades de actividades en fiestas y fuera de ellas".

No podía permitirse el no contar con una plaza como la que vamos a tener" Carlos Bonel

Bonel ha añadido que "el pueblo de las ganaderías Antón o Arriazu, que participan en espectáculos en toda España, no podía permitirse el no contar con una plaza como la que vamos a tener".