La UPNA comienza un año clave marcado por el COVID-19

El rector de la Universidad pública de Navarra, Ramón Gonzalo García, ha realizado esta mañana en El Sario la habitual bienvenida al curso académico en la UPNA, un comienzo que este año ha tomado una importancia mayor que otros años, obviamente.

Este año, cerca de 9.000 alumnos cursarán alguna carrera en la Universidad Pública de Navarra, de ellos 2020 se estrenarán en la universidad. De hecho, estos 2020 han tenido prioridad. Ramón afirma que “los de primero tenían que ir a clase sí o sí. Tenían que ser presenciales” y que “el 94% cabe presencialmente sin ningún problema”.

Los universitarios regresan a las aulas en Navarra "con ilusión": "Todo sea por no volver a la cuarentena" La Universidad de Navarra y la Universidad Público de Navarra han recibido a los alumnos con las medidas de seguridad contra la pandemia implementadas Pamplona 01 sep 2020 - 10:34

Para que ese 6% restante tenga las mismas posibilidades, la UPNA ha creado la llamada aula espejo. Así le definía el rector Ramón Gonzalo García. Se trata de un aula “al lado de la principal, para los que no caben y siguen la clase con retransmisión” y que los alumnos “Irán rotando de aula”.

Ramón Gonzalo ha anunciando las medidas que hay que adoptar, como la limpieza de manos, mascarilla obligatoria y distanciamiento social. Y a lo que más importancia se le ha dado desde las autoridades, el hecho de ventilar las aulas cada 50 minutos. “Este año van a pasar mucho frío, vamos a abrir todo. Van a estar con cazadora”.

Si sólo hay un caso positivo, éste será aislado y se tratará como una baja normal. Si ya hay más positivos, se facilitarán las clases on line. Pero en cualquier caso, los contactos no se consideran estrechos en el aula. “Si alguien da positivo se aísla y las autoridades sanitarias decidirán. Los compañeros a fecha de hoy no son contacto directo” afirma.

El rector, también ha anunciado que desde las aulas se pedirá responsabilidad y solidaridad para así concienciar a los jóvenes que tengan muy en cuenta que lo que ellos hagan fuera de clase tendrá sus consecuencias dentro de las aulas.