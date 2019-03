UPN y PP acuerdan ir juntos a las elecciones generales, forales y municipales

Javier Esparza, presidente UPN, ha estado en los micrófonos de COPE Navarra : "UPN es quien va a tomar las decisiones que tengan que ver con obtener el mejor resultado electoral en esta comunidad". "No quiero que se pierda un voto en Navarra de aquellos que creen que Navarra tiene que seguir siendo una comunidad foral, diferenciada, española y europea". "Unión del Pueblo Navarro irá a las elecciones forales y municipales con sus siglas UPN a secas". "Cuando una decisión está siendo tan criticada por todo el mundo nacionalista seguramente es que hemos acertado. "Cuando veo a la Presidenta del Gobierno, a la señora Barkos, estar suplicando un acuerdo a Bildu, Podemos e Izquierda Ezkerra..." "Este acuerdo es malo para el nacionalismo vasco y bueno para la Navarra constitucional"

El Consejo Político de UPN ha aprobado este sábado, con un apoyo del 72%, concurrir conjuntamente con el PP a las eleccionos generales del 28 de abril y a las elecciones forales y municipales del 25 de mayo.

Así lo ha dado a conocer este sábado el presidente de UPN, Javier Esparza, tras la reunión del Consejo Político del partido regionalista que se ha celebrado en el Hotel Iruña Park de Pamplona.

De esta manera, la formación regionalista ha aprobado firmar con el PP un acuerdo marco "de colaboración institucional y política estable". "Salimos a ganar todas las elecciones", ha remarcado Esparza que ha afirmado que "con este acuerdo mantenemos la voz propia en Madrid"

El presidente de UPN ha explicado que la colaboración entre ambas fuerzas está hablada con la dirección nacional del PP, si bien ha señalado que todavía queda acordar cómo se confeccionarán las listas electorales.

Esparza ha indicado que "entendemos que hay que sumar" y ha destacado el hecho de que "por primera vez se produce una convocatoria de elecciones generales a un mes de las forales y municipales, y eso también marca las decisiones que tenemos que adoptar".

El dirigente regionalista ha justificado este acuerdo en un "contexto treméndamente complejo" en donde "el independentismo catalán y el nacionalismo vasco pretenden tener un protagonismo que no merecen en la política española". "Ha llegado el momento de que los independentistas, tanto catalanes como vascos, no decidan quién tiene que presidir este país o si en España hay presupuestos o no; y pierda peso desde el punto de vista político".

Para ello, ha continuado, "queremos volver a ganar a Geroa Bai y EH Bildu como ya hicimos en las pasadas elecciones generales, donde no obtuvieron representación ni al Congreso ni al Senado".

Javier Esparza ha incidido en que "esta situación nos obliga a actuar con mayor responsabilidad" y ha destacado que "Navarra sigue teniendo voz propia en Madrid" y "no puede permitirse que se pierda ni un voto de aquellos ciudadanos que entienden que con su voto se tiene que defender un proyecto común de convivencia que se llama España".

En este sentido, ha puesto en valor que "la voz propia de UPN en Madrid" ha supuesto "inversiones para Navarra" entre las que ha enumerado el TAV, el Canal de Navarra, el contrato relevo para Volkswagen, la gratuidad de la AP-15, la N-121-A o la Autovía Soria-Tudela. También ha destacado que "ayudamos en un momento determinado en la negociación del Convenio Económico". "Nuestra voz en Madrid significa beneficio para el conjunto de los ciudadanos", ha subrayado.

El presidente de UPN ha destacado que con este acuerdo "mantenemos la voz propia en Madrid" y "garantizamos que el PP seguirá apoyando el Régimen Foral". Igualmente, ha indicado que, si hay una reforma constitucional, el PP se compromete a impulsar la eliminación de la disposición transitoria cuarta de la Constitución Española.

Preguntado por las razones por las que UPN acepta ahora concurrir con el PP, un planteamiento que los 'populares' llevan tiempo proponiendo, Esparza ha explicado que "el contexto hace que tomemos una decisión como esta" y ha destacado que "todas las formaciones políticas están buscando llegar a acuerdos y presentarse de forma conjunta". Así, ha puesto como ejemplo que la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, "ha pedido una gran coalición para presentarse al Congreso de los Diputados y el Senado".

Preguntado por los efectos que podría tener que Ciudadanos y Vox concurran a los comicios de abril y mayo en Navarra, Esparza ha señalado que "son opciones legítimas que se pueden presentar y competiremos". Asimismo, ha manifestado que "somos la fuerza política más importante en esta comunidad y vamos a intentar aglutinar un voto que sea eficaz y sirva para conseguir este objetivo que todos tenemos, y a partir de ahí serán los ciudadanos los que tengan que hablar".

FUENTE EUROPA PRESS