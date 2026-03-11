Este es el único alcalde de Pamplona con una calle a su nombre, la razón no es la que piensas, y un concejal se opuso al considerar que era una calle "de tercer orden"

El autor de "Secretos de Pamplona", Juan Echenique, ha explicado en COPE Navarra la historia que se esconde detrás del nombre de una de las vías más emblemáticas del casco antiguo de Pamplona, la calle Joaquín Jarauta. Este recorrido, que une la iglesia de San Saturnino con el cruce de las calles Descalzos, San Lorenzo y Santo Andía, rinde homenaje a Joaquín Bonifacio Francisco Jarauta Arizaleta, un personaje clave en la historia de la ciudad.

Nacido en Pamplona el 6 de junio de 1829, Jarauta desarrolló una notable carrera como abogado y magistrado en ciudades como Lérida, Tafalla, Zaragoza y, finalmente, en su ciudad natal. Además de su carrera judicial, ostentó cargos de relevancia como diputado del colegio de abogados de Navarra y fiscal de la audiencia de Bilbao, lo que demuestra su influencia en la época.

Una alcaldía breve y una herencia millonaria

Su entrada en la política local se produjo el 1 de marzo de 1877, cuando tomó posesión como concejal del ayuntamiento de Pamplona. Curiosamente, llegó a ser alcalde de forma interina durante cuatro meses, entre abril y julio de 1881, tras la dimisión del entonces alcalde, Esteban Galdiano. Sin embargo, no fue su breve paso por la alcaldía lo que le aseguró un lugar en el callejero pamplonés.

Tras fallecer sin descendencia junto a su mujer, Josefa Sarasa, el matrimonio decidió dejar todos sus bienes a la Casa de Misericordia. La herencia, una auténtica fortuna para la época, ascendía a 121.651 pesetas, además de acciones, muebles y otras pertenencias. Este acto de generosidad, ocurrido en 1906, fue la verdadera causa de que su nombre pasara a la historia de la ciudad.

De 'Pellejerías' a 'Jarauta'

La donación fue una noticia de gran impacto en la Pamplona de principios del siglo XX, y los medios de la época no escatimaron en elogios. Como agradecimiento, se colocó una placa en la Casa de Misericordia y, el 3 de mayo de 1906, se presentó una moción en el pleno del ayuntamiento para dedicarle una calle.

Se aprovechó una situación particular: los vecinos de la calle Pellejerías estaban descontentos con su nombre. Este topónimo, que databa de la Edad Media, hacía referencia al gremio de los peleteros allí asentado. Sin embargo, como en aquella época se usaba el término pellejas para referirse despectivamente a las prostitutas, los residentes consideraban que el nombre "sonaba un poco mal" y pidieron el cambio.

Un debate con sorpresas

El pleno que aprobó el cambio de nombre no estuvo exento de debate. Según ha relatado Echenique, un concejal se opuso al considerar que Jarauta era una calle "de tercer orden" por ser una de las zonas más pobres, algo que le parecía impropio para homenajear a una figura tan ilustre.

De tercer orden" Juan Echenique Autor de "Secretos de Pamplona"

La respuesta del alcalde en funciones, Javier Arbizu, fue contundente y cargada de simbolismo. Argumentó que, precisamente por ser una de las calles más humildes, era "muy adecuado que se le diera el nombre de una persona que había dejado su herencia a los más desfavorecidos".

Otra de las curiosidades del pleno la protagonizó otro concejal, quien aseguró que la idea de la donación había sido en realidad de la mujer, Josefa Sarasa. Por ello, propuso que la calle se dedicara a ambos. La propuesta se aprobó y el nombre oficial pasó a ser calle de Jarauta y Sarasa, pero la realidad es que en la placa de la calle solo ha figurado el apellido del marido.