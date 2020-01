Tumbada la ley que pretendía reducir la asignatura de Religión en Navarra

La Comisión de Educación del Parlamento de Navarra rechazó la proposición de ley foral sobre la enseñanza de la religión, la iniciativa buscaba reducir al mínimo la carga lectiva de religión establecida en la normativa básica estatal. Geroa Bai, EH Bildu y Podemos han apoyado la iniciativa, Navarra Suma ha votado en contra, mientras que el Partido Socialista de Navarra se ha abstenido por no contar la iniciativa "con todas las garantías jurídicas". El PSN tras la votación se ha reafirmado en que "la religión debe salir de las escuelas públicas". Los socialistas consideran que reducir al mínimo horario la asignatura de religión y la salida laboral a los profesores de religión "podrían generar problemas legales y laborales en su aplicación".

"En Finlandia no solo existe religión en el sistema educativo, sino que además van a reforzar el estudio de las religiones porque consideran que es un bien para sus alumnos" explica Fernando Jorajuría

Por ello esta mañana en el programa de "La Mañana" con Alberto Sanz de COPE han hablado con Fernando Jorajuría, de la Plataforma Navarra Religión en la Escuela , para analizar la situación.

Fernando recuerda que el año pasado “se recogieron más de 40.000 firmas, lo cual fue un shock para el departamento de educación ya que están acostumbrados a recoger unos pocos miles. Por lo tanto, esas 42.000 firmas en cuestión de 10 días para que no se redujera la carga de religión significa que en Navarra hay un potencial de personas interesadas”. Además reconoce que “lo que sorprende es que en aras de la libertad se niegue a una parte importante de la sociedad”.

El representante de la Plataforma Navarra Religión en la Escuela explica que “estamos en el siglo XXI y si uno mira por Europa y el ejemplo de Finlandia, referente en el ámbito de la educación, lo que están haciendo es lo contrario de lo que aquí se está intentando hacer. En la mayoría de países europeos existe religión, pero en el caso de Finlandia no solo existe religión en el sistema educativo, sino que además van a reforzar el estudio de las religiones porque consideran que es un bien para sus alumnos. Además religión confesional, como el modelo que tenemos aquí, y además obligatoria, cosa que aquí no lo es”.

Jorajuría comenta que “de pronto hay unos políticos que quieren resolver un problema que no existe. Luego lo que están haciendo es generar un problema, esto es curioso. Cuando hay un problema a nivel social todo el mundo espera de nuestros políticos, que son nuestros representantes, que busquen la solución, pero cuando no hay un problema, ¿por qué lo están generando?, ¿Cuál es la razón por la que general ese problema, la ideológica? Qué pena.” y añado que “ni el prelado de religión, ni la asignatura de religión, generan ningún problema en las escuelas ni en los institutos. ¿Por qué están generando este problema? No son razones pedagógicas es evidente. Tal y como reconocen, son razones políticas”.

Fernando también deja claro que “la clase de religión no es catequesis. La clase religión es acercamiento al hecho religioso. La catequesis es otra dimensión es mucho más experiencial, motivacional y profunda”

Que no haya salido la propuesta adelante ha generado polémica entre los partidos que estaban a favor, tanto es así que Izquierda-Ezkerra ha criticado a PSN y Geroa Bai "que han impedido hoy que se reduzca el horario de la enseñanza de la religión en la escuela pública". A lo que desde Geroa se ha destacado que "siempre" ha defendido que la enseñanza de religión "debe quedar fuera del ámbito escolar" y ha criticado la "injustificada manipulación de Izquierda-Ezkerra" después de que su proposición de ley foral haya decaído.

El PSN ha recordado que uno de los puntos de la coalición de Gobierno firmada con Unidas Podemos "contempla el compromiso de aprobar una Ley sobre Libertad de Conciencia que garantice la laicidad del Estado y su neutralidad frente a todas las confesiones religiosas".

Un compromiso, ha resaltado, que también se incluye en el acuerdo de gobierno en Navarra con el objetivo de "aprobar la reforma, que encaje en el marco legal actual, para reducir el horario al mínimo que permite la LOMCE. A la espera de las reformas necesarias para que la enseñanza de religión no se considere ni en el currículum, ni en el horario escolar".

"La apuesta es promover la incorporación de la enseñanza cultural sobre el hecho religioso en términos de integración y convivencia", explicó el PSN.