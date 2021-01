Un tribunal anula una multa por aparcar en una plaza para discapacidad

Cocemfe Navarra ha considerado "una pérdida de derechos preocupante" la reciente resolución del Tribunal Administrativo de Navarra que "anula la multa a una persona que aparcó sin tarjeta en la plaza reservada de un supermercado por ser un espacio privado". "Los derechos de una persona con discapacidad no pueden terminar una vez cruce la línea de entrada a un centro comercial limitando su acceso a la vida social, ocio...", ha remarcado.

La federación ha destacado que el aparcamiento reservado para personas con discapacidad "es un derecho recogido por todas las administraciones" y ha subrayado que "la normativa es clara, no se puede aparcar sin la tarjeta correspondiente en la vía pública".

Cocemfe ha considerado que el parking de un supermercado o centro comercial "es vía pública al ser de uso público" y, por lo tanto, "cualquier conductor que cometa una infracción debe ser sancionado de igual forma que en las calles de la ciudad o en la carretera conforme a la Ley de Seguridad Víal". "No tiene sentido que en estos espacios se pueda sancionar por hablar por teléfono o sin el permiso de conducir, y se permita desobedecer otra norma, aparcar de forma ilegal en una plaza reservada", ha manifestado Manuel Arellano, presidente de Cocemfe Navarra.

Arellano ha reclamado "el mismo rigor en el cumplimiento de la normativa para mostrar con los hechos que los derechos de las personas con discapacidad valen igual que los de cualquier otra persona". Por ello, ha instado al Ayuntamiento de Pamplona a recurrir esta resolución, "más aún cuando hubo un perjuicio para terceras personas, personas con discapacidad que no pudieron utilizar la plaza pese a tener derecho a ella".

Por último, la federación ha apostado por "sensibilizar a la ciudadanía sobre el respeto al aparcamiento reservado", ya que "no es una zona vip, es una necesidad", haciendo referencia a una reciente campaña. "La plaza reservada no es un privilegio sino una necesidad de un amplio sector de la sociedad, personas con discapacidad o movilidad reducida que lo necesitan en su día a día. No se lo pongas más difícil", ha solicitado Cocemfe.