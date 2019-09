Toni Nadal en Pamplona: "Hoy Rafael es más favorito que Federer para Roland Garros y el Open de Australia"

Toni Nadal, entrenador del tenista Rafa Nadal y tío del jugador, pasó ayer por la Universidad Pública de Navarra para dar una conferencia con motivo de la presentación de la Cátedra de Empresa Familiar en la UPNA. Antes de la conferencia Toni atendió a los medios de comunicación donde dejó titulares impotantes como que:

- A día de hoy Rafael es más favorito que Federer para ganar Roland Garros y el Open de Australia.

- No es el entrenador el que hace bueno al jugador, el jugador hace bueno al entrenador

- Si una persona basa su éxito en la suerte, probablemente no funcionaría bien

- Una política mallorquina me dijo que Rafa les hacía quedar muy bien con ese ejemplo de corrección y de respeto hacia el máximo rival. Yo le dije que es curioso que no lo apliquéis. Claro que se puede, le dije que se creia que eso le haría ganar votos.

Toni Nadal ha afirmado que "Rafa está bien, se retiró en el último partido pensando más que nada en no forzar para poder hacer este final de año con garantías", y de hecho ha afirmado que "es el favorito par ganar Roland Garros por encima de Federer".

"A veces tienes un pequeño problema, no prestas mucha atención y al final acabas teniendo un gran problema", ha dicho, y añadido que su sobrino "parece que con un poco de reposo estará bien".

Dentro de poco tendrá lugar el torneo de maestros y según Toni Nadal, entrenador durante años del tenista, Rafa tiene metidas dos cosas en la cabeza: "el torneo de maestros sería el colofón final para el año, porque además nunca lo ha conseguido, y por supuesto que tiene en mente terminar como número 1 del mundo".

"Sentí una gran alegría cuando le vi alzarse con el décimo noveno Gran Slam" porque "vi el partido con preocupación a partir del tercer set, cuando Rafa se despistó un juego, se complicó el panorama, y a partir de aquí Medvédev se puso a jugar mejor que Rafa y poco a poco el partido se fue alejando, pero una vez ganó fue una gran alegría", ha contado.

Y ha añadido que cuando ve los partidos "lo hago como tío, ya no lo hago como entrenador, pero evidentemente tengo presente los 27 años que estuve con él y siempre quiero lo mejor".

Toni Nadal ha añadido que "desde fuera del mundo del tenis cualquiera tiene la solución para los problemas, pero cuando tú trabajas día a día con alguien sabes que la teoría es una y la práctica es otra", por eso, "aunque parezca que los jugadores son profesionales y son muy buenos, no son Dios, no lo saben hacer todo, también tienen sus problemas".

Por eso quien ve el trabajo durante el día a día es "quien ve la realidad y sabe las veces que ha dicho las cosas a los jugadores".

De su sobrino ha añadido que lo ve "cogiendo a Federer porque en Ginebra estuvo cerca de él, estuvo a punto de agarrarle", ha comentado entre risas, y ha señalado que si no fuese tío de Rafa y le preguntasen por quien terminará con más trofeos de Gran Slam, "apostaría por mi sobrino".

"Entiendo que tiene 33 años, pero a la vez pienso que Federer también es mayor. A día de hoy Rafael es más favorito que Federer para ganar Roland Garros y el Open de Australia", ha aseverado.

Y agregado que "no es el entrenador el que hace bueno al jugador, el jugador hace bueno al entrenador", y como ejemplo ha indicado que "Guardiola no hubiese ganado en 2009 los seis títulos si Messi no hubiese estado en ese estado de forma".

"Tengo muy claro en la vida que todo el mérito es prácticamente de Rafael, pero yo creo que colaboré en marcarle un camino que no le quedó mas remedio que seguir", ha dicho, y apuntado que "si tú exiges objetivos a un chico con mucho talento, tu trabajo también cuenta".

Toni Nadal cree que mientras Rafa tenga la "ilusión viva, seguirá habiendo Rafael Nadal", y en este sentido ha apuntado que es "una persona positiva" y aunque "sé que si uno tiene agobios por problemas te acabas cansando, creo que Rafael tiene una virtud muy buena, porque siempre ha sabido enfrentarse a los problemas".

Pamplona, 24 sep (EFE).