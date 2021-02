Terremotos: Es muy importante nunca salir corriendo de casa durante el temblor

Antonio Aretxabala, experto en riesgos naturales, ha analizado en COPE Navarra cuestiones importantes sobre los terremotos. Recalca que es clave y que no se debe hacer es "asustarse y salir corriendo", señala que salir de casa es algo que no se debe hacer "jamás". La explicación es lógica y sencilla, ya que al salir de casa corres el riesgo de que se te caigan tejas u otro tipo de objetos con lo que el riesgo es aun mayor. No se debe salir hasta que no pare el movimiento.

Ante un terremoto no hay que salir de casa hasta que no pare el movimiento

Qué hacer si hay un terremoto: pautas y consejos Guía de cómo actuar ante un terremoto: qué podemos hacer ya, durante y después del seísmo Redacción COPE NavarraPamplona 05 feb 2021 - 09:36

Una vez que tenemos claro que no debemos salir de casa durante el temblor es importante tener claro cuestiones fundamentales como no tener objetos peligrosos en las estanterías de encima de la cama.

ENTREVISTA CON ANTONIO ARETXABALA, SISMÓLOGO Y EXPERTO EN RIESGOS NATURALES

GUÍA DE QUÉ HACER ANTE UN TERREMOTO

La ciudadanía ya tiene una guía con un Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo sísmico para así saber cómo actuar en caso de producirse un terremoto. Se han impulsado una serie de acciones formativas y divulgativas dirigidas a profesionales y la ciudadanía para ampliar y generar conocimientos.

El Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo sísmico de la Comunidad foral persigue "la intervención eficaz y coordinada de los recursos y medios disponibles con el fin de limitar las consecuencias de los posibles terremotos que puedan producirse sobre las personas, bienes y el medioambiente". VER GUÍA

ANTONIO ARETXABALA EN TIEMPO DE JUEGO

El sismólogo Antonio Aretxaba partició en Tiempo de Juego con Paco González durante el partido de Osasuna para explicar cómo es la situación de Navarra en lo referente a los terremotos. Avisa que "están siguiendo y van a seguir. Tenemos terremotos para ratos" y añade que "pueden durar semanas o incluso meses. Recuerda que en ocasiones duran hasta años".