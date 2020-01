Telefonía: 9.000 consultas y reclamaciones en 2019 recibió Irache

Susana Arizcun nos cuenta en el programa "La Mañana" de COPE Navarra con Alberto Sanz que la telefonía es una de las principales fuentes de problemas con los usuarios.

La Asociación de Consumidores de Navarra Irache recibió el año pasado más de 9.000 consultas y reclamaciones sobre temas de telefonía. Los problemas al contratar un paquete combinado, al cambiar de compañía o las facturas abultadas fueron los principales motivos de queja. Aunque son problemas muy habituales, el 90% de los que se tramitan desde Irache se resuelven a través de la gestión amistosa con la operadora.

Anula portabilidad pero le cobran más de cien euros por la instalación

Muchos de los problemas suceden al querer cambiar de compañía. Al poco de aceptar el cambio, el consumidor recibe una llamada de su actual operadora que le hace una contraoferta para que se quede. El cliente acepta, anula la portabilidad pero en este plazo la compañía a la que pensaba ir ya le había instalado el cableado, router u otros aparatos. Al cancelarlo, le facturan más de cien euros por la instalación.

No cambian todo el paquete combinado y les cobran servicios por separado

Otros problemas repetidos se dan al contratar con una nueva compañía paquetes combinados con telefonía fija, internet por cable, líneas móviles y televisión, por ejemplo. En ocasiones, sucede que la nueva compañía ofrece el servicio de internet, telefonía fija y televisión pero no así las líneas móviles, que las sigue teniendo con su anterior operadora. Como no se ha realizado la portabilidad del paquete conjunto, las compañías le aplican, en lugar de lo contratado, tarifas independientes de cada servicio, lo que encarece el precio, ya que los paquetes combinados suelen ofrecer precios más competitivos que los productos sueltos.

Cargan toda la penalización por permanencia en lugar del tiempo que ha quedado por cumplir

Entre las quejas más habituales se encuentran también los cobros de penalizaciones al cambiar de compañía, en muchas ocasiones no justificadas. A Julia le cobraron 180 euros cuando le quedaban tres semanas para cumplir el plazo mínimo de permanencia pactado cuando la penalización no debía haber superado los 15 euros.

En muchas ocasiones las penalizaciones son desproporcionadas o ni siquiera están justificadas. Hay que recordar que estas cláusulas de permanencia deben ser expresamente aceptadas por el consumidor al contratar, deben responder a una ventaja económica y el importe cobrado debe ser proporcional al tiempo que quede por cumplir.

Línea adicional gratuita que comienzan a cobrar

Otro conflicto habitual es la línea móvil adicional. Es una práctica bastante habitual por parte de algunas operadoras ofrecer, aunque el cliente no la haya pedido, una línea móvil adicional de forma gratuita. Cuando el cliente cambia de compañía, no pide la portabilidad de esta línea -que no ha utilizado y de la que en ocasiones ni siquiera se acuerda-. Como la gratuidad estaba vinculada a los otros servicios, el cliente descubre que desde que cambió de compañía la anterior le ha ido facturando mes a mes por ella.

La factura crece por un servicio de un tercero que no sé ni cómo lo contraté

Siguen llegando a Irache personas cuyo importe de sus facturas ha crecido debido a servicios de terceros. Con frecuencia, los clientes se han dado cuenta al mirar los recibos del teléfono y ver que el cargo a pagar ha subido veinte o treinta euros. Se trata de servicios de ocio o información que ofrecen empresas diferentes a la operadora pero a través del servicio telefónico. No es extraño que el afectado no recuerde haber solicitado el alta del servicio. Algunos de estos servicios se contratan al facilitar el número de teléfono en algunas páginas de internet o al pinchar algún anuncio publicitario en el propio móvil.

En muchas contrataciones telefónicas el cliente no recuerda ni tiene las condiciones del servicio

Más allá de las circunstancias de cada caso, buena parte de los problemas de telefonía provienen de una falta de información. Ésta se da con más frecuencia en las contrataciones telefónicas. En ellas, no siempre coinciden las promesas del comercial con las condiciones que se concretan en la llamada verificadora. Además, es muy habitual que los consumidores no tengan las condiciones por escrito y haya que pedir la grabación a las operadoras.

Ofertas gratuitas que se acaban pagando

Se han dado problemas con promociones de servicios gratuitos. Es habitual que las compañías incluyan en sus ofertas canales de televisión o líneas telefónicas gratuitos durante unos meses, por ejemplo. Muchas personas han acudido a Irache molestas porque han acabado pagando el servicio que era gratuito. A veces el cliente, dado que la compañía no avisa de que ha acabado la promoción, no se ha acordado de dar de baja el servicio. Otras veces la operadora no pone los medios para que el consumidor pueda darlo de baja y, aunque éste llama o escribe email para anularlo, se lo siguen cobrando durante meses y meses al precio ordinario.

La operadora sube el precio pactado por mejoras que el cliente no ha pedido

Otro motivo de queja son las subidas unilaterales de precio por parte de las compañías, especialmente en los paquetes combinados, que se dieron sobre todo a principios de año. Éstas últimas se han ido aplicando especialmente a productos con más años de antigüedad. Hay que tener en cuenta que, si sumamos en algunos casos las subidas aplicadas en los últimos años, algún paquete puede costar hoy veinte euros más que lo contratado en un primer momento. A día de hoy, el consumidor no puede aspirar a mucho más que a cambiarse de operador sin que le apliquen ninguna penalización. Eso sí, la operadora solo puede cambiar la tarifa “por los motivos válidos expresamente previstos en el contrato” y debe notificar la subida al usuario con una antelación mínima de un mes.

Cobran todo el mes aunque solo haya habido servicio unos días

Otro punto conflictivo son los cobros por adelantado. Es muy habitual que las compañías cobren el servicio al comenzar el mes de pago, en lugar de a mes vencido. Generalmente se trata de tarifas planas, que raramente varían, una modalidad cada vez más presente en el mercado.

Esto hace que la operadora cobre por unos servicios de los que el consumidor no ha disfrutado aun. Si el cliente abandona la compañía cuando solo lleva tres días del mes de facturación, se le cobra, en lugar de lo que correspondería a los tres días, todo el mes. Si se trata de una línea móvil puede que el cobro no supere los veinte euros pero si es un paquete combinado puede que la operadora le cobre hasta ochenta euros por un servicio no consumido.