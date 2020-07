Jagoba Arrasate: “Tenemos la oportunidad de poner la guinda a esta gran temporada”

Esta mañana, Jagoba Arrasate ha comparecido ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro que mañana disputarán los rojillos ante el F. C. Barcelona en el Camp Nou a partir de las 21:00 horas. En la rueda de prensa, el técnico ha comentado: “Creo que la temporada, pase lo que pase en estas dos jornadas, va a ser muy buena. Pero es verdad que tenemos la oportunidad mañana, en un escenario y en un contexto muy grande, de redondear o de poner la guinda. Si somos capaces de poner el cinco por delante, de llegar a esos 50-51 puntos, sería de matrícula y esa es la idea. Vamos justos de fuerzas, quedan dos partidos y vamos a necesitar de todos, pero tenemos ilusión para terminar de la mejor manera posible esta gran temporada”.

Respecto al F. C. Barcelona, que está inmerso en la pelea por el título de campeón, Jagoba Arrasate ha expresado: “Espero un Barça a tope. Es verdad que tienen pocas opciones, pero van a explotar esas opciones. Seguramente quieran ponerse por delante rápido para meter presión al Real Madrid. Espero a un buen Barça. Es una salida muy complicada para nosotros. Es el mejor local de LaLiga con dos empates y todo lo demás victorias. Entonces, sabemos a dónde vamos y que es muy complicado”. “Es muy difícil disfrutar en el Camp Nou porque es un rival que te somete, que tiene en todos los partidos mucha posesión, tienes que estar mucho tiempo sin balón y es complicado. Lo que queremos es competir al máximo. El no tener balón puede ser una manera de disfrutar sabiendo que cuando robamos podemos hacerles daño. Saber convivir con esos momentos y la única manera de disfrutar es competir al máximo y estar cerca de sacar un buen resultado. No veo otra fórmula para disfrutar en este tipo de campos”, ha agregado.