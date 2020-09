Los taxistas piden "educación" y "cumplir las normas" a los usuarios

Entrevista con Kiko Asín, presidente de Teletaxi San Fermín AITAN (Asociación Independiente de Taxistas Autopatronos de Navarra), sobre la actualidad del sector y la problemática que hay con el asiento del copiloto. El conductor puede decidir si se puede utilizar o no. Kiko nos recuerda que el taxista "no quiere contagiarse ni poder contagiar" y que hay que respetar su decisión. Además recuerda que no se hace para fastidiar al cliente. Lamenta así mismo que "se nos haya olvidado los aplausos de los balcones y agradecimientos de hace unos pocos meses". Y recuerda que ese "sanitario, taxista y policía al que ahora recriminan a los que se les agradecía hace poco".

Así pide "educación" y respeto, a la vez que "cumplir las normas.



�� ASIENTO DEL COPILOTO | El BON publicaba la semana pasada la nueva normativa respecto a la ocupación de las plazas en el #taxi. A lo largo de estos días ya han aflorado algunas situaciones desagradables al respecto. Abrimos hilo → pic.twitter.com/ZHSkwNa0Ry — Teletaxi San Fermín (@TTaxiSanFermin) September 4, 2020

