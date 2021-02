El Supremo remite a los juzgados de Pamplona las actuaciones sobre Manu Ayerdi

La Sala II del Tribunal Supremo ha acordado este lunes remitir las actuaciones abiertas al exconsejero navarro de Desarrollo Económico Manu Ayerdi al juzgado decano de Instrucción de Pamplona para su reparto, al haber perdido Ayerdi su aforamiento ante el Supremo tras dimitir como consejero.

En un auto, el Tribunal Supremo declara que ha perdido de forma sobrevenida la competencia sobre la causa ante el cese del consejero de sus funciones en el Gobierno. Las actuaciones pasan ahora al juzgado decano de Pamplona para reparto, según ha informado el TSJN.

El alto tribunal, por resolución del pasado 1 de diciembre, admitió a trámite una querella de UPN y abrió causa a Ayerdi para investigar por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en relación con la supuesta concesión irregular a Davalor Salud de seis préstamos por un importe de 2.600.000 euros entre 2015 y 2017.

AYERDI DIMITIÓ COMO CONSEJERO EL 29 DE ENERO

El consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra, presentó su dimisión como miembro del Ejecutivo a consecuencia de las diligencias previas abiertas por el Tribunal Supremo para investigar los préstamos concedidos la legislatura pasada a la compañía Davalor Salud.

Decidió presentar su dimisión porque dijo "no es bueno" prolongar la actual situación "ni para mi, ni mi entorno, ni para la estabilidad institucional que Navarra necesita en este momento tan complejo".

Ayerdi afirmó que no consideraba que su situación procesal sea la de investigado y que el lunes anterior sus abogados registraron en el Supremo "una solicitud de aclaración justamente para que fuera el propio tribunal el que fijara si en este momento mi situación es o no la de investigado, no habiendo recibido respuestas".

Ayerdi consideraba que no se da el supuesto de la ley foral del Gobierno y de su Presidenta, que prevé el cese de los altos cargos en situación de investigados. Aún así prensentó su dimisión a la presidenta Chivite.

En su comparecencia se referió también a la querella de UPN, "es totalmente infundada y estoy absolutamente tranquilo respecto al fondo, y me parece que, tras más de 5 años, la obsesión de UPN es casi patológica y no habla nada bien de una fuerza política que aspira a liderar la Navarra del siglo XXI".