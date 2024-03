Solicitan ampliar la jubilación anticipada para enfermedades como parkinson, lupus o fibromialgia

Las personas que tienen un 45% de discapacidad o superior, que tienen 56 años y que hayan cotizado durante 5 años desde su diagnóstico pueden jubilarse anticipadamente desde el 16 de mayo de 2023. Eso sí, siempre que tengan una de las discapacidades registradas en ese Real Decreto: discapacidad intelectual, parálisis cerebral, anomalías genéticas, trastornos del espectro autista, anomalías congénitas secundarias a talidomida, secuelas de polio o síndrome postpolio, daño cerebral adquirido, enfermedad mental o enfermedad neurológica.

Ahora, distintas entidades navarras de la discapacidad reclaman incluir once nuevas patologías en el listado de enfermedades que permiten a una persona jubilarse de forma anticipada con un grado de discapacidad del 45%, una medida que favorecería a pacientes con parkinson, lupus, espina bífida o fibromialgia, entre otros.





De esta forma, COCEMFE Navarra (federación de asociaciones de personas con discapacidad física y orgánica) y algunas de sus asociaciones miembro como FRIDA, ANPHEB, ATEHCNA, ANAPAR, AFINA o ADELUNA piden al gobierno central celeridad en la creación de la comisión que valorará la inclusión de estas patologías para que “las personas afectadas puedan beneficiarse de la jubilación anticipada cuanto antes”.

“La jubilación anticipada es para muchas personas con discapacidad un paso necesario para garantizar su salud y bienestar, en enfermedades incapacitantes que llevan asociadas circunstancias añadidas como una menor esperanza de vida, dificultades para mantener un empleo y la necesidad de disponer de recursos ante el sobrecoste que supone su discapacidad”, explica Cristina Mondragón, presidenta de COCEMFE Navarra.

Mondragón recuerda que el pasado año entró en vigor una nueva norma a nivel nacional (Real Decreto 370/2023, de 16 de mayo) que permite jubilarse de forma anticipada a partir de los 56 años a personas con una discapacidad igual o superior al 45%, siempre y cuando tenga una de las enfermedades discapacitantes incluidas en un listado y hayan cotizado al menos 5 años desde su diagnóstico.





El listado de discapacidades está abierto

Un listado que incluía la ELA, la fibrosis quística o la esclerosis múltiple, entre otras, si bien no cerraba la puerta a incluir nuevas patologías. Una reivindicación que comparte el movimiento asociativo de la discapacidad a nivel nacional y que supondría incluir once nuevas enfermedades: Parkinson, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, espina bífida, fibromialgia, encefalomielitis miálgica, enfermedad de Steinert, enfermedad de Huntington, enfermedad de Andrade, inmunodeficiencias primarias y esclerodermia. Una petición que cuenta con el respaldo de once informes independientes que recogen la evidencia científica sobre la reducción de la esperanza de vida de estas enfermedades

Desde ANPHEB (Asociación Navarra de Espina Bífida e Hidrocefalia) recuerdan que la jubilación es “un seguro” con el que cuenta la ciudadanía para vivir con dignidad cuando circunstancias como la edad merman la capacidad de trabajo. En este sentido, “la persona con Espina Bífida no sólo tiene un deterioro mucho mayor en su salud y, por lo tanto también en su calidad de vida, sino que además ve reducida su esperanza de vida de manera muy significativa. Por lo tanto, adelantar el derecho a recibir ese seguro accediendo a una jubilación anticipada es una medida equitativa”.

Dificultades laborales

Una medida que “tendría consecuencias laborales y sociales muy significativas para las personas con Fibromialgia y Encefalomilitis Mialgica para vivir con nuestras enfermedades de forma digna”, explica Marian Asiain, presidenta de FRIDA (Asociación Navarra de Fibromialgia, Encefalomielitis Miálgica y Sensibilidad Química Múltiple). “Experimentamos limitaciones para mantener el empleo que conllevan una disminución del ingreso económico, pérdida de roles sociales y aislamiento progresivo. Esto contribuye así a una disminución general de la calidad de vida y un impacto sobre la esperanza de vida. Tanto que no sabemos si al día siguiente estaremos bien para poder levantarnos para ir a trabajar…”

Por su parte, la medida también favorecería a las personas afectadas de Parkinson, explican desde la asociación ANAPAR, enfermedad que en muchos casos obliga a dejar el trabajo de forma no deseada. “Aproximadamente la mitad de las personas con enfermedad de Parkinson son diagnosticadas antes de alcanzar la edad de jubilación, por lo que es probable que se enfrenten a una capacidad de trabajo reducida o la pérdida de empleo”

Por último, COCEMFE Navarra y sus asociaciones piden la participación del movimiento de la discapacidad en la comisión responsable de incluir las nuevas patologías en favor de un “proceso más transparente e inclusivo” y anuncia que seguirán trabajando de forma paralela con las federaciones nacionales para seguir ampliando este listado.

