La sociedad está más preocupada por la desinformación de los políticos que la de los medios

La reunión entre la presidenta del Gobierno Maria chivite y el presidente del Parlamento Unai Hualde en "defensa de la democracia e instituciones" será el 17 de mayo. Esta cita llega tras la carta de la presidenta al parlamento preocupada, según decía el texto, por el "riesgo democrático que suponen la desinformación, la polarización y los discursos del odio". Algo que también comparte el presidente del Parlamento.

Críticas y acusaciones entre los políticos navarros tras la Carta de Chivite La presidenta de Navarra envió una carta a la Cámara para trabajar contra la crispación

Acabo de enviar una carta al Presidente del Parlamento de Navarra para colaborar, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, en el impulso del fortalecimiento democrático.



Un mensaje de unidad y compromiso compartido, acompañados de la ciudadanía y medios de comunicación. https://t.co/jtrVmoO3So — María Chivite / ?? (@mavichina) April 30, 2024





Una iniciativa, sin duda, muy loable, como lo asegura en los micrófonos de Cope Navarra Jordi Rodríguez Virgili, profesor de comunicación pública en la facultad de comunicación de la Universidad de Navarra. “Creo que es una iniciativa loable. A los ciudadanos, les preocupa la desinformación. Es verdad que ha crecido según los datos del Digital New Report que hacemos aquí, desde la Universidad de Navarra.

En España, asegura Rodríguez Virgili, la desinformación “preocupa sobremanera” a los ciudadanos. Por tanto, “es loable que el Ejecutivo y el Legislativo se reúnan y vean cómo luchar” contra esta desinformación que afecta a “la calidad democrática de un país y de una comunidad autónoma”.



Además, el Gobierno en esta línea ha asegurado que iniciará una ronda de contacto con los medios de comunicación para buscar soluciones a la desinformación, como explica el vicepresidente del Gobierno Félix Taberna: “Es una ronda para escuchar las propuestas o las reflexiones que puedan tener estos medios de comunicación locales”. Taberna insistía que no se trata de controlar la información de los medios de comunicación, pero se vuelve a señalar a los medios de comunicación.

A pesar de poner el foco sobre los medios, lo cierto es que la mayoría de los bulos no proceden de los medios de comunicación precisamente. Y así lo perciben los ciudadanos, como aseguraba Jordi Rodríguez Virgil. “Creo que el problema no son los medios de comunicación. Principalmente, no sólo no lo creo yo, sino que lo cree la mayoría de los de los españoles”. Virgili se remitía de nuevo a los datos del informe Digital News Report, en el que se recoge “que casi el 40% de los españoles están preocupados por la desinformación que emiten los políticos”. Por detrás, está en torno al 15% la preocupación sobre “los activistas”, esos grupos, movimientos y asociaciones cercanos “a los partidos políticos”.

En tercer lugar aparecen los medios de comunicación con un 13%. Es decir, que a la población le preocupa tres veces más la desinformación de los políticos que la de los medios.

¿Propuesta real u oportunismo político?

Lo que también es llamativo es que esta propuesta tan loable llegue justo en el momento que Pedro Sánchez envía esas cartas cargando contra algunos medios. Tras ese periodo de reflexión de un presidente que se encontraba “acorralado”, según indica el propio Rodríguez Virgili. “Teníamos un presidente un poco acorralado. Tanto en el frente político, con tres selecciones complicadas para él, con dos comisiones de investigación muy beligerantes; como en el frente judicial, con el caso Koldo y la apertura de diligencias sobre su mujer, sobre Begoña Gómez”.

Esta iniciativa, sin duda, puede ser un gran paso para que todos los partidos trabajen en el Parlamento foral para rebajar la tensión y la polarización a la que están sometiendo a la sociedad. Sin embargo, es precisamente esta polarización, este ejercicio de trincheras en el que se ha instalado la política, la que pone en peligro la propia iniciativa: “Este es uno de los peligros de una posible utilización partidista, estratégica o táctica de este tema de la desinformación que afecta tan gravemente a la democracia. Una de las cuestiones que buscan, sobre todo los ataques desinformativos de terceros actores o de terceros países, es el descrédito del sistema. La pérdida de confianza en las instituciones y la pérdida de confianza en la propia democracia”.

Por de pronto, hoy en mesa y junta de portavoces, tanto Vox, como PP, como UPN han puesto el foco en la presidenta María Chivite.

