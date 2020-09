La socialista María Chivite no invita a los Reyes al Premio Príncipe de Viana

El Premio Príncipe de Viana no contará con la presencia de los Reyes de España. El Gobierno de Navarra, presidido por María Chivite, ha tomado la decisión de no invitar a la Casa Real a la entrega del próximo 19 de septiembre del Premio Príncipe de Viana de la Cultura al fotógrafo Carlos Cánovas.

EL MOTIVO

Javier Remírez, portavoz y vicepresidente 1º del Gobierno, ha afirmado en Diario de Navarra que el motivo de no invitarles al acto es que la atención tiene que estar en el reconocimiento al premiado.

SU PRESENCIA EN DUDA

El pasado 17 de julio, al proponerse el premio, la consejera de Cultura y Deporte del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, se limitó a decir sobre si iba a invitar a los Reyes de España al Premio Príncipe de Viana que "todavía está por fijar o diseñar el acto en sí, con lo cual todavía no vamos a adelantar ninguna cuestión sobre su celebración o invitación".

AL IGUAL QUE BARKOS

María Chivite y su equipo de gobierno han seguido la misma línea no invitar a la Casa Real al acto que el ejecutivo anterior. La actual socia de gobierno de Chivite, Uxue Barkos (Geroa Bai), fue la primera en tomar la decisión de no invitar a los Reyes al acto de entrega de los Premios Príncipe de Viana. Los argumentos dados por Remírez al Diario de Navarra de que hay que “centrarse” en el “reconocimiento” al premiado se parecen a los dados por el Ejecutivo de Barkos por parte de la entonces consejera de Cultura, Ana Herrera, en la que afirmaba que había que “poner énfasis” en la obra del premiado y no en “quién lo entrega”.

SIN REYES Y AL AIRE LIBRE

La celebración de entrega del premio se realizará el próximo día 19 de septiembre sin la presencia de la Casa Real y al aire libre por la pandemia. El lugar elegido es la plaza de los Teobaldos de Olite. Desde 2016 se realizaba en el Palacio Real de Olite y anteriormente se organizaba en el Monasterio de Leyre.

EL PREMIADO

El fotógrafo Carlos Cánovas, Premio Príncipe de Viana de la Cultura 2020

El fotógrafo Carlos Cánovas nació en 1951 en Hellín (Albacete), pero reside en Pamplona desde el mismo año de su nacimiento. Cuenta con una trayectoria que, según el Ateneo Navarro, "le ha convertido en un profesional reconocido y admirado, que ha expuesto en museos, centros de arte navarros y nacionales, y cuenta con obras permanentes en muchos de ellos".

Con este galardón, el Ejecutivo quiere destacar y reconocer la trayectoria de personas o entidades relevantes del mundo de la Cultura en sus diferentes ámbitos, mediante el ejercicio de la creación, el estudio y la investigación, así como su promoción y fomento.

El decreto foral aprobado hoy destaca que Cánovas “es un artista de referencia nacional e internacional reconocido y admirado, uno de los grandes renovadores de la fotografía artística de los últimos años”.

El Gobierno resalta también que “ha desarrollado en el campo de la fotografía su propia, singular y extensa obra de reflexión sobre el paisaje, expuesto en museos y centros de arte, tanto navarros como nacionales e internacionales, con obra permanente en muchos de ellos. Su obra es el resultado de una mirada propia que busca la esencia de lo representado para conseguir una realidad reconocible y, al tiempo, insólita.

Asimismo, el Ejecutivo considera que su labor como promotor y comisario de numerosas exposiciones individuales y colectivas le ha convertido en “dinamizador fundamental del conocimiento de diversas corrientes fotográficas y de proyectos y temáticas valiosos”.

“Cánovas –sigue resaltando el Gobierno- ha vertido su saber práctico y teórico en gran cantidad de cursos y talleres en dentro y fuera de Navarra, lo que le ha convertido en maestro guía de fotógrafas y fotógrafos a los que, durante muchos años, ha iniciado, orientado o aconsejado de múltiples maneras”.

El Gobierno también destaca de Cánovas que “ha realizado numerosas manifestaciones teóricas, divulgativas, pedagógicas y trabajos de edición, restauración y conservación patrimonial de legados e historia de la fotografía como técnica, medio cultural y de expresión artística contemporánea”.