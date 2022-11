SMN: “¡Madrid es contagiosa!”

El Sindicato Médico de Navarra (SMN) ha realizado un comunicado en el que considera que "pronto" otras comunidades autónomas, Navarra entre ellas, "se contagiarán de Madrid" y las "movilizaciones, lideradas por unos médicos hartos y agotados de no poder atender bien a sus pacientes y apoyadas por la población, se extenderán por el resto el país".



"Es inevitable" sostienen en un escrito titulado "¡Madrid es contagiosa!" el secretario general y el vicesecretario general del SMN, Alberto Pérez y Jesús Soria, respectivamente. Alberto Pérez, presidente del sindicato, ha indicado que se está utilizando la sanidad como arma arrojadiza entre los políticos. La manifestación de Madrid es un claro ejemplo de instrumentalización política frente a la presidenta Ayuso.



En un momento en el que el conflicto médico en Madrid está protagonizando la información sanitaria nacional, señalan que podría dar la sensación de que la atención primaria madrileña "está próxima al colapso, a diferencia del resto de comunidades autónomas en las que los médicos trabajan en condiciones óptimas y los pacientes son atendidos satisfactoriamente", cuando no es así. "¡Nada más lejos de la realidad!", aseveran.



La atención sanitaria en general y la primaria en particular "tiene graves problemas en todo el territorio nacional", que, subrayan, provienen de "una demanda creciente, imposible de asumir por unas plantillas de profesionales sanitarios (especialmente médicos) y unos medios técnicos e infraestructuras insuficientes".



A su juicio, en el origen de todo ello está una "mala previsión de las necesidades y una infradotación presupuestaria, es decir, una mala gestión prolongada durante demasiados años".



Tras denunciar que "la Sanidad está siendo utilizada como arma política y no como un derecho fundamental de la ciudadanía", precisan que "no todos los políticos lo han hecho igual de mal" para opinar que en eso "Navarra se lleva la palma.



Entre las similitudes con Madrid citan que ambas son autonomías uniprovincial, con escasas distancias entre núcleos poblacionales y buenas comunicaciones, que cuentan con "una atención primaria devastada con médicos sobrepasados desde hace muchos años".



"Y aquí acaban las similitudes y empiezan las diferencias" remarcan para destacar en ese sentido que "Navarra tiene muchos menos médicos de familia por cada 1.000 habitantes que Madrid, les paga mucho peor, les miente, les impone una fiscalidad más severa y les penaliza con el régimen de exclusividad".



Las posibilidades de desarrollo profesional, investigación y docencia son "muy superiores en Madrid", según los representantes del SMN que agregan que "cada navarro, para financiar su maltrecha sanidad debe pagar 1.915,56 euros al año, frente a los 1.300,55 euros de un madrileño".



Por todo ello concluyen que "Navarra está gestionando mucho peor sus recursos".



En este contexto instan a los partidos de cualquier signo a dejar de usar la sanidad con fines partidistas y ponerse a trabajar para consensuar un cambio del modelo sanitario, unos criterios comunes de gestión, con planificación a largo plazo y una financiación adecuada para poder acometer la imprescindible reforma. "El dramático deterioro de nuestra sanidad no admite más demoras", sostienen.