Sindicatos se concentran en hospitales navarros como antesala de la huelga del día 15 para reivindicar mejoras

Los sindicatos que han convocado huelga en el Servicio Navarro de Salud para el 15 de febrero (LAB, SAE, UGT, ELA y CCOO) se han concentrado este viernes en hospitales y centros de salud de la Comunidad foral con el lema 'En defensa de la sanidad pública' para reclamar mejoras laborales para el colectivo sanitario.

En declaraciones a los medios de comunicación, el delegado de LAB, Iván Irisarri, y la delegada de SAE, Begoña Ruiz, han indicado que su objetivo es reivindicar "condiciones laborales dignas" -tanto laborales como económicas- para todos, y que los convocantes representan "a todo el personal" del Servicio Navarro de Salud, incluido el colectivo médico. Entre sus principales reclamaciones, han destacado un presupuesto "digno", el dimensionamiento de las plantillas, la carrera profesional para sanitarios y no sanitarios, que se mejore la "pérdida de poder adquisitivo de más de un 20% en estos últimos 10 años", y que el complemento de exclusividad "lo cobre aquel que cumpla el requisito de la exclusividad".

Según han señalado, el lunes está prevista una reunión con el departamento de Salud en la que se valorarán las propuestas de ambas partes. "A ver si llegamos a un acuerdo o no. Pero si no, no descartamos ningún escenario", han subrayado, en referencia a si se plantean una huelga indefinida.

En respuesta a los medios sobre si se sienten "minusvalorados" con respecto a otros colectivos como el Sindicato Médico, han señalado que "se intentó hacer una unidad sindical por parte de todos los sindicatos que estamos con representatividad" en el Servicio Navarro de Salud "y unos sindicatos hemos aceptado y otros no". "Nosotros pedimos mejoras también para el colectivo médico, pero ellos piensan que son ellos los únicos que lo están pidiendo. Estaban invitados a poder participar", ha señalado Ruiz, que ha subrayado que "no se puede mejorar solo para un colectivo cuando somos muchos los profesionales que estamos trabajando" en el Servicio Navarro de Salud.

"Que abran un canal de comunicación y se pongan en contacto con todos los profesionales, porque esto no se soluciona solo con un colectivo, aquí se trabaja en equipo", ha reclamado al Ejecutivo, para a continuación señalar que es "muy importante" que en las mesas de negociación, "lo que se hable de trabajo se hable con todos los profesionales implicados y no solo con una parte".

En cuanto a las afirmaciones del vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, quien señaló que el Ejecutivo foral ha hecho "todo el esfuerzo posible" en las negociaciones, Ruiz ha respondido que "aquí estamos porque consideramos que el esfuerzo no ha sido suficiente".

Respecto al tema de la exclusividad, una reivindicación que "choca frontalmente" con una de las peticiones del Sindicato Médico, Irisarri ha señalado que "nosotros, que somos defensores acérrimos de la sanidad pública, creemos que la exclusividad es una línea roja que no podemos pasar". A su juicio, "solo supondría favorecer a la sanidad privada y de ahí no nos vamos a mover", si bien ha matizado que "no se trata de hacer una guerra de profesionales".

Por su parte, Ruiz ha indicado que "hay otros profesionales que también tienen complemento de exclusividad", como los veterinarios, y que su apuesta es "que lo cobre aquel que cumpla el requisito de la exclusividad". "Si quieren tener actividad lo que tienen que hacer es renunciar al complemento de exclusividad", ha reivindicado.

Tampoco han compartido la "estrategia" del Sindicato Médico de pedir un aumento de 1.000 euros mensuales sus retribuciones, ya que "es casi lo que cobra el personal de nivel D al mes".