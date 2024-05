Seis alumnos de la Universidad de Navarra, becados desde Nepal a Sierra Leona, pasando por Noruega

Desde Nepal hasta Sierra Leona, pasando por Noruega, seis graduados de la Universidad de Navarra, becados por el Gobierno de Navarra, están realizando prácticas internacionales. Lo hacen en países extracomunitarios gracias a un programa de formación enmarcado en el Plan Internacional PIN 4, destinado a recién titulados vinculados a Navarra.

Se trata de Asier Aldea Esnaola, graduado en Periodismo y vecino de Burlada, que está en Argelia; Ekhiñe Oroz Torrea, graduada en Medicina y natural de Lintzoain, que se encuentra en Sierra Leona; la pamplonesa Rose Ordoki Guarch, graduada en Derecho, que continua su formación en Nepal; los graduados de la Facultad de Ciencias Pablo Elizalde García, de Burlada, y Laura Martín Castilla, de Mendillorri, que están en el Reino Unido; y el pamplonés Juan Vicente de Miguel, también de la Facultad de Ciencias, en Noruega.

Una estudiante de medicina navarra va a Sierra Leona y alucina con lo que se encuentra: "Qué suerte" Ekhiñe Oroz afirma que no somos conscientes de la suerte de "levantarte todos los días y tener un grifo del que puedes beber" Alberto SanzPamplona 31 may 2024 - 10:32

En Noruega, Juan Vicente de Miguel realiza prácticas en el Arctic Marine System Ecology (AMSE) Research Group de la UiT-The Arctic University of Norway. Está involucrado en proyectos que se centran en efectos del cambio climático, la contaminación y el flujo de nutrientes y energía en los ecosistemas costeros de Tromsø y sus alrededores. Tiene claro a qué se quiere dedicar en el futuro: “Me gustaría ser investigador. He disfrutado mucho haciendo los dos Trabajos de Fin de Grado; uno de los cuales lo hice en Noruega”.

Juan Vicente de Miguel decidió buscar unas prácticas en Noruega, donde ya había estado de Erasmus. Quería “probar experiencias” que podían “servir” para su formación. Se decidió por Tromsø, que está al norte de Noruega. Se buscó unas prácticas con un profesor que conocía.









Juan Vicente se decantó por la investigación, en este caso por los ecosistemas y por la naturaleza. “Siempre he tenido muy claro lo que me ha gustado. Siempre me han gustado temas relacionados con la naturaleza, me encanta también la fotografía de naturaleza, siempre he tendido a buscar cosas que me permitían estar en la naturaleza”.

Se encuentra en un grupo de investigación de la Universidad de Tromsø la UiT se llama. “Hay distintos grupos de investigación y yo estoy en uno que la investigación se centra en ecología ártica marina”.

Asegura que Noruega no tiene muchos habitantes y Tromsø tampoco es una ciudad con muchos habitantes y está muy conectados con la naturaleza, “todo el rato con actividades al aire libre”. Asegura que es algo diferente a lo que vivía en Pamplona. Eso lo disfruta y no echa tanto en falta Pamplona, lo que sí extraña es la comida.

"La oscuridad lo llevé muy mal, me pegó un golpe bastante fuerte”

También destaca que el tema de la luz es también algo que varía mucho. Aunque ya está hecho, lo cierto es que al principio le costó. “En invierno hay dos meses en los que no hay sol. Y ahora ya hemos empezado un periodo en el que ya no hay noche. El primer año que estuve aquí de Erasmus, la oscuridad lo llevé muy mal, me pegó un golpe bastante fuerte”. Con diferencia, asegura, se vive peor en el periodo en el que no se ve el sol: “notas como que te falta energía para hacer las cosas”.