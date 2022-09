Santos Induráin defiende que "la atención presencial ha subido en agosto hasta el 62 % de las consultas"

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha defendido este jueves que "la atención sanitaria presencial ha subido un 24 % de mayo de 2021 a mayo de 2022, y se sitúa en el 62 % de las consultas".



Así lo ha explicado la consejera durante una interpelación sobre la política sanitaria en relación con la atención sanitaria no presencial llevada a cabo por la parlamentaria de Navarra Suma, Cristina Ibarrola en el pleno de este jueves en el Parlamento de Navarra donde la mayoría de los grupos han pedido al Departamento que mejore la atención presencial y reduzca las listas de espera.



"No se puede dar por sentado que un tipo de atención es buena y otra es mala. Hay que atender cada situación según la necesidad tanto antes de la pandemia como durante ella se han dado experiencias y avances de atención no presencial ligada a nuevas tecnologías que ha sido eficaz e incluso bien percibida aunque haya experiencias para todos los gustos y es evidente que ha habido momentos sensibles", ha matizado la consejera.



Induráin ha hablado también de "accesibilidad. "Y en esto hay un indicador muy estudiado del que se dispone de una base estadística muy detallada y larga, que señala que en Navarra cerca del 80 % de las peticiones de cita que surgen de forma no programada son atendidas y además, presencialmente, en menos de 24 horas, es decir, al día siguiente. Solo una de cada diez tarda más de 4 días", ha dicho.



En cuanto a los inconvenientes surgidos por las vacaciones y la falta de personal, la consejera ha puesto en valor que "en Navarra no se ha cerrado ningún punto de atención", algo que Salud tenía como objetivo.



La titular de Salud ha confirmado que "se adelantará y priorizará una nueva OPE de medicina de Primaria además de lo que venga del proceso de estabilización".



La parlamentaria de Navarra Suma, Cristina Ibarrola, ha cargado contra la gestión del Departamento y le ha recordado a la consejera que "no ha cumplido con el objetivo" de llegar a un 70 % de presencialidad: "Que la sanidad es un desastre no es ningún secreto. Me da verdadera lástima ver cómo la está dejando. Entendiendo la dificultad de gestionar una pandemia pero es que usted no lo podía haber hecho peor".



Ibarrola ha criticado que el Gobierno ponga "dificultades y trabas para la atención presencial". "Sigue el malestar por tener que contar datos sanitarios sensibles a administrativos. No garantizan ni siquiera la privacidad. Y la respuesta de la presidenta es que nos tendremos que adaptar a los nuevos cambios, pues no queremos adaptarnos", ha añadido.



"La teleconsulta no es algo nuevo, llegó hace 15 años con UPN, pero protocolizado y sin generar malestar en los ciudadanos. Con ustedes ha sido todo de forma generalizada y abusiva. Esto es pérdida de calidad por mucho que la presidenta intente convencernos de que no", ha apuntado.



Durante la intervención de los grupos, el PSN, mediante la parlamentaria Patricia Fanlo, ha indicado que comparte la "preocupación" de la ciudadanía. "El PSN dice que no puede sustituir la atención no presencial a la consulta presencial, pero nos encontramos en una fase de transición, debemos de transformar el sistema sanitario", ha añadido.



Por parte de Geroa Bai, Ana Ansa ha explicado que de octubre a diciembre "se rompieron todos los objetivos y a partir de enero se ha ido mejorando lentamente". "Tenemos que afinar y ver las necesidades. Necesitamos una mejora organizativa", ha apuntado.



El portavoz de EH Bildu en la materia, Txomin González, ha manifestado que "la pandemia algo ha afectado sí y se puede mejorar en todos los aspectos, pero me extraña que sea Navarra Suma quien reclame, si en la anterior crisis redujo la plantilla de Osasunbidea". "Hay gran parte de la ciudadanía que no cumple las condiciones para una consulta digital o telefónica. Esto puede ser útil pero en supuestos muy concretos", ha añadido.



Mikel Buil, portavoz de Podemos, ha dicho que "preocupan las listas de espera". También ha puesto en valor que "estamos ofreciendo una manera de afrontar la crisis diferente a la anterior que fue a base de recortes".



Marisa de Simón, en nombre de Izquierda-Ezkerra, ha afirmado que "la Atención Primaria necesita mejorar, no quiere decir que las medidas no las valore. Hacen falta medidas estructurales, hay que optimizar los recursos".