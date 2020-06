Santos Induráin: "como en los encierros es muy importante que guardemos la distancia, no la juguemos”

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, se ha sumado al mensaje de la Presidenta Chivite y del alcalde Pamplona, Enrique Maya, para ser prudentes y responsables de cara a los 'no sanfermines' de este año.

En declaraciones a los medios de comunicación, ha dicho que el "coronavirus es tan peligroso como ganaderías a las que se estaba acostumbrados, pero no le vemos venir".

"Como en los encierros es muy importante que guardemos la distancia, no la juguemos. No hay otro capotico que no sea la prudencia", ha remarcado para concluir que "ya falta menos para que todos podamos ir dándole la vuelta a esta epidemia"

LOS BROTES EN NAVARRA ESTÁN CONTROLADOS

Navarra ha registrado seis nuevos positivos en COVID-19, tres de ellos de trabajadores de una empresa de la zona de Sunbilla, ha informado la consejera de Salud, quien ha apuntado que este brote y el de Pamplona, en el que no se han detectado nuevos casos, están en "situación de control".

La consejera Santos Induráin ha subrayado que la "detección muy precoz, el aislamiento de contactos estrechos y la realización de pruebas PCR en las primeras 48 horas han permitido la detección de casos de forma precoz".

En este sentido ha indicado que al haberse dado un caso relacionado con una empresa de la zona norte se han realizado pruebas PCR y un estudio serológico a sus 150 trabajadores, de los que tres han dado positivo.

En las últimas horas se ha producido un ingreso en planta, en la UCI permanecen dos pacientes y no se han registrado fallecimientos, por lo que la Comunidad Foral lleva catorce días sin muertes por COVID-19.

Todo ello, ha indicado la consejera, pone de manifiesto que el virus sigue circulando, puesto que hay brotes en Navarra, en otras comunidades autónomas y en todos los países y "vamos a seguir teniéndolos durante bastante tiempo, probablemente durante seis meses o hasta un año".

"Lo más importante -ha insistido- es la detección precoz porque permite una contención rápida, actuar con contundencia y evitar la transmisión comunitaria" para así poder atenderlos sin llegar a sobrecargar el sistema sanitario.

Respecto a los dos brotes detectados en Navarra y tras apuntar que el periodo de incubación es de catorce días, ha explicado que los dos se produjeron el día 16, el día 21 fue cuando más positivos se contabilizaron y desde entonces se siguen dando algunos, pero la cifra va bajando.

No obstante ha precisado que puede que en los próximos días se pueda registrar alguno más ya que todavía queda periodo de incubación y en cada caso se hacen los estudios de los contactos.