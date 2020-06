La emotiva campaña con la que el Ayuntamiento de Pamplona recuerda que no hay Sanfermines 2020

El alcalde, Enrique Maya, pide "responsabilidad y prudencia" a los ciudadanos de cara a San Fermín 2020 que están suspendidos y espera que Pamplona sea un "ejemplo"

El Ayuntamiento de Pamplona ha preparado 100.000 folletos para enviarlos a los domicilios de la capital y de localidades de la comarca con el objetivo de recordar a la ciudadanía que este año no se celebrarán los Sanfermines debido a la crisis del coronavirus.

Vídeo Tercer vídeo de San Fermín #LoViviremos

Además, el Ayuntamiento va a difundir tres vídeos protagonizados por personal sanitario, personas mayores y personas características de los Sanfermines para insistir a la ciudadanía en que este año las fiestas están suspendidas. Igualmente, se van a distribuir 3.000 carteles en comercios y locales de hostelería.

Vídeo Primer víde de San Fermín #LoViviremos

Toda la campaña está acompañada con el mensaje 'Los viviremos', invitando a la ciudadanía a festejar los Sanfermines del próximo año, 2021.

Vídeo Segundo vídeo de San Fermín #LoViviremos

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha afirmado en una rueda de prensa que "estos 'no Sanfermines' son muy extraños, tristes, pero también son una oportunidad de ejemplo para Navarra, porque tiene muchas fiestas a lo lago del verano y Pamplona va a ser referente, y también un ejemplo para todo el mundo, porque Navarra va ser el centro del mundo el 6 de julio a las 12 horas en ese 'no chupinazo".

Así, Maya ha pedido a la ciudadanía que actúe "con prudencia, con responsabilidad, que respete las indicaciones, evite las aglomeraciones, guarde las distancias, utilize la mascarilla, se lave las manos, respete los aforos y evite los saludos efusivos".

Dentro de la campaña que ha diseñado para estos días el Ayuntamiento, en la Plaza del Castillo se colocará un gran corpóreo de doce metros (una escultura de letras) con el texto #LosViviremos en el que se han incluido fotos recibidas para la campaña.

Asimismo, se han creado distintos gifs para enviar por teléfono móvil que si se desea se pueden personalizar, se ha elaborado una playlist de música y se ha propuesto un challenge, un reto con nueve desafíos. Pensando en los más pequeños se ha diseñado un juego online que permite crear gigantes personalizados combinando las figuras tradicionales. Además, TVE va a emitir todos los días del 7 al 14 de julio, a las 8 de la mañana, un encierro de años anteriores.

Durante la rueda de prensa, Enrique Maya ha sido preguntado sobre la invitación del Arzobispado de Pamplona a los corporativos municipales para que puedan asistir a los actos religiosos tradicionales en Sanfermines. Al respecto, Maya ha explicado que acudirá y ha señalado que "es una invitación a nivel personal para que cada concejal, si quiere, vaya, y si no quiere, no vaya". "A nivel personal puedo acudir a esos actos como otros seguro que acuden a otros actos desde su propia decisión personal", ha dicho, para afirmar que "no es contradictorio" con el mensaje de 'no Sanfermines' que está trasladando el Ayuntamiento.

El alcalde ha indicado que "si estamos diciendo que dentro de lo posible la ciudad siga con la normalidad de los días habituales, es normal que cada uno acuda allí donde cree que debe acudir". "No se acude en cuerpo de ciudad, ni todos los concejales a la vez, no veo ninguna contradicción en eso, como tampoco es contradicción si un concejal con su familia acude a un restaurante a comer. No es el único acto al que me han invitado. No le veo nada de extraño, si no tendríamos que estar prisioneros en casa. Parece exagerada la posición de criticar por acudir a esos actos", ha dicho.

PAÑUELO BUZONEADO EN TODOS LOS DOMICILIOS

Para incidir en la petición de responsabilidad, el Ayuntamiento de Pamplona ha publicado un folleto informativo, con forma de pañuelo, en el que recuerda que este año no hay Sanfermines. Con una tirada de 100.000 ejemplares, será buzoneado en todas las viviendas de Pamplona y también se distribuirá en comercios, registros y piscinas municipales. Para los comercios y establecimientos de hostelería se han editado especialmente 3.000 carteles que serán colocados en todos ellos.

Tanto el folleto como el cartel comparten información y diseño básico, ya que tienen el formato del pañuelo rojo que cada 6 de julio llena las calles de la ciudad. En el caso del folleto está impreso a dos caras. Una es completamente roja y el texto en blanco incide en la segunda idea de la campaña, que aunque este año no hay Sanfermines #LosViviremos en 2021. Está pensado para que el flyer pueda colocarse en las ventanas de las casas con esa imagen hacia la calle, transmitiendo la idea de que la fiesta este año se queda en casa. En la otra cara del folleto se han incluido las recomendaciones básicas como evitar las zonas con aglomeraciones o guardar la distancia y si no se puede, usar mascarilla.

PROPUESTAS PARA MANTENER EL ESPÍRITU SANFERMINERO

Para los días comprendidos entre el 6 y el 14 de julio, el Consistorio pamplonés ha elaborado algunas propuestas de entretenimiento basadas en momentos, elementos o personajes que son habituales en las fiestas de San Fermín. Todas las actividades se realizan en casa o a través del móvil y el ordenador. Como mensaje de fondo se repetirá la idea de que, de nuevo, llegarán las fiestas en 2021.

El Ayuntamiento de Pamplona llevará este año a las redes una invitación para meterse en la piel de los miembros de la comparsa, o para compartir con ellos sus momentos. A través de la palabra clave 'losviviremos' están ya disponibles en las principales redes sociales varias decenas de gifs animados con los que también, por ejemplo, cada persona puede lanzar el chupinazo desde su propia casa, o correr el encierro entre mozos y toros allá donde esté.

El modo de utilización de estas imágenes animadas es muy sencillo. No hay más que entrar en el lugar que cada red tiene dedicado a los 'stories' o 'momentos', y después de hacerse una foto o seleccionarla de la galería del teléfono móvil, ir a la opción que permite añadir gifs y seleccionar el que se quiera. Los que se han creado para trasladar a las redes el espíritu de los Sanfermines permiten ajustarlos a cada situación o cara para convertir así a las personas usuarias en auténticos kilikis, gigantes o cabezudos. Se ha elaborado un vídeo tutorial para quienes necesitan consultar los pasos en detalle.

Otra de las propuestas es un challenge, pequeñas pruebas a modo de yincana para realizar una cada día. Pueden verse en losviviremos.pamplona.es y para quienes hagan todas se ha editado un diploma acreditativo que puede descargarse online. Para el día 6 se propone colocar el pañuelo en el balcón y realizar un brindis; el 7 correr o andar 875 metros, la distancia del encierro, alrededor de casa; el 8 entrar en Instagram y busca los gifs #LosViviremos y compartirlos; para el 9 almorzar magras con tomate y el 10 hacerse una foto con el corpóreo. La lista se completa con vestirse de blanco el día 11 y mancharse un poco, escuchar la playlist el 12, crear un gigante el 13 y la propuesta para el día 14 es encender una vela y entonar un 'Pobre de mí' seguido de un 'Ya falta menos'.

En losviviremos.pamplona.es también se ha incluido la opción de crear unos gigantes personalizados. Se han dividido las ocho figuras en tres partes cada una, de manera que se pueden ir combinado la cabeza de un rey con el cuerpo de otro y la parte inferior de otro. Y si se imprime existe la opción de colorearlo.

Por último, el movimiento #LosViviremos no se ha querido olvidar del sonido de los Sanfermines, y ha recopilado la música más representativa de las fiestas en una lista para que todo el que quiera pueda reproducirla en su casa, negocio o lugar de trabajo. Esta lista está disponible en la red Spotify y en la página web losviviremos.pamplona.es.