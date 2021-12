La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha asegurado que "la vacunación no es suficiente" para luchar contra la covid-19 y ha defendido la apuesta de su departamento por las medidas restrictivas "para cortar la transmisión del virus".



La consejera ha comparecido este miércoles en rueda de prensa junto al director general de Salud, Carlos Artundo, y la directora gerente del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, Marian Nuin, para justificar la necesidad de las medidas restrictivas que han entrado en vigor y la situación del sistema sanitario.



Induráin ha insistido en "los tres pilares de la lucha contra la covid-19" como son "la protección, detección y vacunación" para cortar una transmisión que "está superando los registros de la pandemia".



Las restricciones que han entrado en vigor son "consensuadas con las comunidades limítrofes" y, como ha indicado Artundo, esperan que sirvan para cortar una transmisión comunitaria en la que del 54 % de los positivos se desconoce su procedencia.



La variante Ómicron supone ya el 42 % de los contagios en Navarra, cuando hace dos semanas tenía una incidencia del 2,5 % de los casos, según ha indicado Marian Nuin, que ha destacado que por cada contagio hay otros 2,35.



La consejera Induráin ha afirmado que "a pesar de la alta incidencia de esta ola, no es comparable con primera", y ha apuntado que sin las altas tasas de vacunación, con este número de contagios, "estaríamos hablando de otra situación".



Artundo ha asegurado que se trata de "adaptarse a la situación, por mucho cansancio acumulado que tengamos", porque cree que "lo que no podemos hacer es desistir". "No podemos transmitir certezas, pero sí tranquilidad", ha indicado el director de Salud, antes de afirmar que "Navarra es líder en incidencia en Europa".



El Ejecutivo limita el horario de apertura de una serie de locales y actividades entre la 1:00 y las 6:00 horas, se vuelve a la obligatoriedad del consumo sentado en mesas para un máximo de 10 personas; y se regulan además eventos específicos de carácter social, cultural y deportivo y actividades navideñas.



Además, se amplía el uso del pasaporte covid, que será obligatorio para el acceso de las personas de 12 años en adelante a los locales y establecimientos con licencia de discoteca, sala de fiesta, café espectáculo y sala de conciertos.



También será necesario para participar en eventos multitudinarios en interiores, bingos, salones de juego y apuestas y recreativos, establecimientos en espacios multifuncionales, restaurantes; alojamientos turísticos como albergues, hoteles y similares; gimnasios y para actividades físico-deportivas dirigidas, con excepción de los entrenamientos de competiciones organizadas.



Salud recuerda además la necesidad de hacer un uso responsable de los servicios sanitarios y emplear los Servicios de Urgencias solo para situaciones graves y que no permitan la espera. Y contactar preferentemente con el centro de salud cuando se produzcan síntomas compatibles con la covid.