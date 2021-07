Salanueva (PP) acusa a Chivite de estar "sometida" al independentismo y a Sánchez

La senadora navarra del PP Amelia Salanueva ha acusado este viernes a la presidenta María Chivite de estar "sometida al independentismo y a lo que dice Sánchez" y de propiciar un Gobierno "dirigido por el nacionalismo".

Una situación por la que Salanueva ha mostrado en rueda de prensa su preocupación al finalizar el curso político y en el ecuador de la legislatura ya que, ha dicho, "hace falta un gobierno dialogante" y que "no excluya al principal partido de la oposición".

Y en este sentido ha asegurado que Navarra ha sido "un banco de pruebas y un experimento que se va consolidando", lo que ha avalado con el hecho de que EH Bildu diga que está "contento con la gestión de Chivite".

Una afirmación que a juicio de Salanueva indica que la coalición abertzale "se está saliendo con la suya" en asuntos que forman parte de "la agenda ideológica", como el euskera o los colegios que segregan por sexo.

En referencia a la actualidad nacional, ha pedido al presidente Pedro Sánchez "que se vaya" porque, después de indultar a los políticos del procés "sin dar explicaciones" previas en las Cortes y "en contra" del Supremo y la Fiscalía, "no le ha creído nadie" cuando ha asegurado que no habrá un "referéndum de autodeterminación" en Cataluña y sus ministros Calvo e Iceta "no han tardado ni 24 horas en desmentirlo".

"Tiene que convocar elecciones", ha subrayado, y añadido que "el independentismo no cede en sus objetivos aunque cambie de estrategia y medios", y en el PP, ha precisado, "no queremos que el Estado de Derecho se someta y arrodille ante las exigencias" de los independentistas catalanes.

Salanueva ha rechazo además la reforma de las pensiones, con la que están "radicalmente en contra" porque "a los recortes llama ajustes" y "ahonda la brecha generacional", por lo que ha defendido el factor de sostenibilidad aprobado en su día por un gobierno del PP y reclamado "un amplio acuerdo" frente a las "ocurrencias del ministro de turno".

Por otra parte ha sostenido que no puede haber "ni una sola presión" al Tribunal de Cuentas y menos cuando "amparado en la corrupción" el POSE presentó una moción de censura a Mariano Rajoy, por lo que ahora el Gobierno de Sánchez "le debe dejar actuar con independencia".

La senadora popular ha criticado por último que la presidenta del Senado haya anulado una votación que "no gustó al Gobierno" para bajar el IVA de peluquerías y centros de belleza del 21% al 10%, por lo que ha anunciado que su partido volverá a plantar el tema, esta vez como proposición de ley.