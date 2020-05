¿Sabes qué cambia con la fase 1 de la movilidad en coche?

La Guardia Civil de Navarra ha explicado en Cope Navarra las novedades que hay en la Comunidad con foral con la entrada de la fase 1 en cuanto a la movilidad de vehículos:

· Con el cambio se permite el uso compartido de vehículos privados, cuando no todas convivan en el mismo domicilio. Podrán desplazarse hasta dos personas por fila de asientos, siempre que utilicen mascarillas y respeten la máxima distancia posible entre ocupantes. No obstante, las personas que residan en la misma vivienda podrán ocupar todas las plazas del vehículo y en este caso no es obligatoria la mascarilla.

· Si podremos circular por la Provincia. Los desplazamientos en coche no tienen franja horaria. No obstante, hay que tener en cuenta que en relación con las condiciones para paseos y el ejercicio de deporte individual, franja horaria y término municipal o kilómetro de distancia al municipio.