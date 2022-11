Revés para el Gobierno de Navarra en Educación

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad respecto de la disposición adicional de la Ley Orgánica de Educación que prohíbe concertar a los colegios de educación diferenciada. A la espera de la resolución del Constitucional, queda suspendido así el procedimiento abierto tras el recurso de dos colegios.

En dos autos, contra los que no cabe recurso alguno, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN considera, entre otros motivos, que esa norma puede ocasionar "un trato discriminatorio" a esos colegios en relación a los centros educativos que desarrollen el principio de coeducación.

Así, el TSJN suspende el procedimiento judicial abierto hasta que el Tribunal Constitucional (TC) no resuelva sobre la admisibilidad de la cuestión de inconstitucionalidad. Una vez admitida a trámite, el proceso continuaría suspendido hasta que el TC resolviera definitivamente la cuestión.

Según han informado desde el TSJN, la disposición adicional 25ª.1 de la Ley Orgánica (LO) 3/2006, de 3 de mayo de Educación, modificada por la LO 3/2020, de 20 de diciembre, dispone que: "Con el fin de favorecer la igualdad de derechos y oportunidades y fomentar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y no separarán al alumnado por su género".

El procedimiento que ha motivado esta cuestión de inconstitucionalidad tiene su origen en dos recursos presentados por los colegios Irabia-Izaga y Miravalles-El Redín contra la resolución del departamento de Educación del Gobierno de Navarra, de 5 de febrero de 2021, por la que se estableció el procedimiento para la renovación de los conciertos comprendidos entre 2021 y 2027 en la etapa de Primaria.

El pasado 14 de julio, el Tribunal Superior suspendió el plazo para dictar sentencia y dio traslado a las partes y al Ministerio Fiscal para que presentaran alegaciones sobre la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad.

El fiscal manifestó que no se oponía a su planteamiento, mientras que los dos colegios solicitaron que se instara la cuestión. El Gobierno de Navarra, por su parte, alegó que lo consideraba "innecesario" debido a que el Constitucional ya admitió a trámite el recurso presentado sobre esta, y otras cuestiones, por Vox. A su juicio, lo procedente sería que, una vez tramitado y finalizado, el presente procedimiento quedara en suspenso la deliberación y fallo de la sentencia a la espera del pronunciamiento del TC.

Sin embargo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN considera procedente presentar la cuestión ya que tiene dudas de la constitucionalidad de la referida disposición por tres motivos. En primer lugar porque, según expone, podría vulnerar el artículo 14 de la Constitución Española, que reconoce la igualdad de los españoles ante la ley.

"Ello es así porque al establecer que los centros privados concertados sostenidos con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y no separarán al alumnado por su género, materialmente impide la concesión del concierto educativo a los Colegios que imparten educación diferenciada por sexos", razonan los magistrados.

Al respecto, añaden que, sin embargo, la citada disposición adicional materialmente excluye de la concesión de conciertos a los colegios que ofrecen educación diferenciada por sexos, lo que puede ocasionar así "un trato discriminatorio" a tales centros educativos en relación a los centros educativos que desarrollen el principio de coeducación.

En segundo lugar, la Sala señala que también puede infringir el artículo 27.3 de la CE, que establece que "los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones". En este sentido, para los jueces, "la falta de concierto puede impedir en la práctica la elección de estos centros educativos por parte de los ciudadanos que prefieren este modelo educativo para sus hijos".

Y, en tercer lugar, el Tribunal también mantiene que esa disposición puede infringir el artículo 27.4 de la CE, que dispone que la enseñanza básica es "obligatoria y gratuita"; el artículo 27.6, que reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales; y el 27.9, que dice que los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. Por lo expuesto, concluyen los magistrados, la disposición adicional "podría ser contraria a los preceptos constitucionales transcritos".

En las resoluciones, el TSJN advierte de que la interposición de un recurso de inconstitucionalidad frente a la misma norma por cincuenta diputados del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados "no impide la formulación de la presente cuestión de inconstitucionalidad por esta Sala, ni se establece esta circunstancia como causa de inadmisibilidad en el Constitución Española, ni en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional".

Gimeno: “No afectan a las actuaciones del Gobierno ni las cuestionan"

El consejero de Educación del Gobierno foral, Carlos Gimeno, ha manifestado este viernes, después de que el TSJN haya planteado una cuestión de inconstitucionalidad sobre la norma que prohíbe concertar con centros de educación diferenciada -Irabia-Izaga y Miravalles-El Redín-, que "estos autos no afectan en absoluto a las actuaciones del Gobierno, no las cuestionan y no impiden sus efectos".

En declaraciones a los medios de comunicación, Gimeno ha manifestado el "máximo respeto" a las decisiones judiciales, en este caso a la del TSJN, y ha mostrado su "cautela" porque "los autos han entrado esta misma mañana y los servicios jurídicos del departamento los están analizando convenientemente".

Gimeno ha manifestado que "en todo caso lo que se desprende de una primera lectura es que el TSJN plantea una cuestión de inconstitucionalidad contra la resolución 35 de 2021, donde había una declaración de cumplimiento normativo donde los centros debían asumir las obligaciones, los requisitos que establecía la ley, debían reflejarlo expresamente; eso es lo que se recurre".

Carlos Gimeno ha señalado que "esta circunstancia no paraliza nada, no cuestiona ninguna actuación del Gobierno de Navarra, no tiene efecto alguno en lo que se está aplicando en el sistema educativo en el momento actual". "Lo único que se produce es que el TSJN suspende su procedimiento y plantea unas dudas al Tribunal Constitucional, que tendrá que resolver esas dudas para que pueda seguir con el procedimiento", ha agregado.

El consejero ha expuesto que, mientras se resuelven esas dudas, "se paraliza el procedimiento que seguía el TSJN" y "no tiene ningún efecto en las actuaciones establecidas del Gobierno de Navarra, no cuestiona ninguna de las actuaciones que el departamento de Educación ha iniciado y no tiene ningún efecto en el sistema educativo actual", ha insistido.

Según ha continuado, "la LOMLOE sigue en vigor y el Gobierno de Navarra tiene que someterse a la ley y al Derecho y el Gobierno de Navarra lo que hace es cumplir una ley orgánica". "No hay cambio alguno, no hay efecto alguno y no se cuestiona ninguna de las circunstancias que el Gobierno de Navarra ha iniciado", ha reiterado.

Gimeno ha insistido en que "lo que hace el TSJN es suspender el propio procedimiento; lo que hace es presentar una cuestión de inconstitucionalidad al TC y hasta que el Constitucional no resuelva sus dudas todo sigue igual, en los mismas condiciones".

Sobre si esta decisión podría afectar a la renovación de los conciertos en Bachillerato en los centros afectados, el consejero ha afirmado que "la LOMLOE está en pleno vigor, no paraliza la aplicación de la ley y el cumplimiento de la ley por parte del Gobierno de Navarra".

En el caso de esta etapa educativa, ha explicado Gimeno que los centros establecieron sus alegaciones a las posibles causas de extinción, los servicios jurídicos las están analizando y en los próximos días se les trasladará una resolución con la decisión del departamento de Educación, "a la cual también podrán hacer alegaciones". "El procedimiento administrativo por tanto está en curso y estamos trabajando con la máxima normalidad", ha dicho, para incidir en que esta cuestión "no afecta al trabajo que está realizando el departamento de Educación".

Ha señalado que este curso los centros Irabia-Izaga y Miravalles-El Redín "hicieron la declaración de cumplimiento normativo" respecto a la etapa de Bachillerato, "y el servicio de Inspección vio que no estaban cumpliendo y que podrían darse causas de extinción", por lo que se inició un procedimiento administrativo para esclarecer las causas.