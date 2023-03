Retrasos en las ayudas para el autoconsumo energético de Navarra

Las ayudas para el autoconsumo energético del Gobierno de Navarra está sufriendo retrasos. La primera convocatoria de ayudas fue en noviembre de 2021 y a día de hoy, según datos del Ejecutivo Foral, se han realizado resoluciones de abono por un importe total de 385.699,94 €, que suponen 129 solicitudes abonadas.

Con un presupuesto de unos 24 millones de euros, en febrero las solicitudes recibidas ascendían a más de 8.000 peticiones, que económicamente suponen más de 40 millones de euros.

Empresas del sector critican la poca agilidad a la hora de tramitar las solicitudes y temen que no haya dinero para todos. Este es el caso de Naturex Energías Renovables. Su gerente es Rubén Solano y esta mañana ha pasado por los micrófonos de Cope Navarra.

Solano asegura que ha realizado desde noviembre de 2021 un centenar de solicitudes y a día de hoy no ha recibido respuesta por parte de la Administración. Es decir, lleva esperando respuesta 14 meses.

Los retrasos en la tramitación de las ayudas ha provocado que cambien su forma de trabajar. Y es que a los clientes que le piden presupuesto para instalar un sistema de autoconsumo energético les recomienda que "si la instalación no es rentable sin subvención, que no la hagan". Y es que teme que no llegue el dinero.