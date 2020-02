Remírez acusa a “algunos políticos” de buscar confrontación

La Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (JUCIL) ha convocado una concentración el sábado 8 de febrero, a las 12 del mediodía ante la delegación de Gobierno en Navarra para mostrar su "protesta y disconformidad" con la situación de los agentes de Tráfico ante el traspaso de competencias a Navarra.

Una manifestación que “obedece a un interés meramente político" y "puede sembrar una división donde no existe ningún tipo de división”, según el portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez.

El portavoz, además, ha criticado que en “algunos casos y algunos políticos vienen a Navarra, prácticamente de turismo, para crear una situación de confrontación que no existe como tal".

En todo caso, sobre esta concentración convocada por la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil), ha señalado que el Ejecutivo "respeta" cualquier movilización, "es un derecho dentro de nuestro Estado de Derecho, la libre expresión, de manifestación". Y ha añadido que quería "aclarar que no es una manifestación de guardias civiles, sino de una determinada asociación que dice representar a parte del colectivo".

Según ha continuado, "estamos encontrando por parte de otras asociaciones que sí representan al colectivo y tienen presencia en el Consejo General de la Guardia Civil es una reivindicación, no tanto de la oposición a este proceso de transferencias, de que se consideren los derechos de los miembros que prestan el servicio en la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil".

Remírez ha manifestado que "la cuestión humana va a ser muy a considerar por parte del Gobierno de Navarra y del Estado" en la negociación de la transferencia.

