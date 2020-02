Recorremos en COPE Navarra cuatro zonas con peligro de despoblamiento para conocer la siutación

En COPE Navarra hemos tratado de conocer la situación del despoblamiento en Navarra. Recorremos cuatro zonas como son Ulzama, Tierra Estella, Pirinéos y Sangüesa:

- Ulzama con Juana Mari Aríztegui (ESCUCHA LA ENTREVISTA). Desde Arraitz, nos cuenta la situación del Valle de la Ulzama. Reconoce que es un su zona están mejor, tanto en las conexiones por carretera, como en las comunicaciones con la cobertura del teléfono y con la conexión de internet. Sin embargo se queja del "escaso apoyo que tienen. Quieren que vivamos como hace 60 años; con 4 vacas, cerdos y gallinas". Afirma que les penalizan por ser intensivos y que el tema del vacuno está "muy mal” y reconoce que en ocasiones piensan hasta que “se lo quieren cargar”. Dice que en valle se ha convertido en un "pueblo dormitorio" y que si no estuvieran los ganaderos no habría nadie por la calle. Reivindica que es un lugar ideal "para criar a los hijos". Y hace una reflexión: "Si faltamos los ganaderos se va a ir todo al garete" ya que con su trabajo mantienen “la Ulzama tan bonito”

- Tierra Estella con Iosu Estenaga (ESCUCHA LA ENTREVISTA). Él es agricultor y ganadero en Espronceda. Alerta que "hay que tomar medidas y ponerlas ya. Las zonas rurales se están muriendo", incluso recalca que "ya es tarde, vamos muy tarde. Se tendría que haber puesto las medidas hace años".

Iosu nos cuenta los problemas que se encuentran: "Muchos días no tienes acceso a Internet para hacer cualquier trámite con la administración. Tenemos en Tierra Estella pueblos con 24 personas censadas". También aporta soluciones y recalca que "lo fundamental es que los pocos jóvenes que quedamos no nos vayamos de la zona rural. Si las zonas rurales se quedan sin gente el futuro es muy cumplicado".

Es preocupante los problemas que se encuentran, entre ellos: "Tenemos muchas dificultades, hay gente que se quiere quedar en los pueblos pero no tienen los medios".

- Pirineos con Gonzalo Palacios (ESCUCHA LA ENTREVISTA). Nos vamos concretamente al Valle de Salazar, en Izal. Gonzalo Palacios nos cuenta la situación que están viviendo. Gonzalo asegura que "es el momento de actuar, estamos a tiempo de revertir la situación". Afirma que los jóvenes "conocen la ciudad y ya no vuelven". La gente del Pirineo no quiere que esto acabe de la peor manera y para ello "hay movimientos para protestar y que se conozca la situación". En Izal se encuentran con muchas trabas para poder vivir o para que lleguen empresas, fundamentalmente relacionadas con la comunicación "no tenemos apenas cobertura ni de teléfono ni de internet" y así es complicado que se quieran instalar en la zona.

- Sangüesa con Félix Bariain (ESCUCHA LA ENTREVISTA). Concretamente nos cuentan desde Eslava, en la Merindad de Sangüesa. Félix quiere poner en valor las zonas rurales y reclama pensiones mejores y más atenciones para la gente que ha mantenido las zonas rurales y que "los están abocando a la pobreza". Afirma que los que viven en los pueblos "son los grandes olvidados".

Señala como uno de los problemas que "los jóvenes prefieren la ciudad y que por lo tanto somos cada vez menos". Hablando de los jóvenes una de las trabas es que ni tan siquiera tienen "un frontón cubierto". Una de sus quejas es que se habla del 5G y que ellos "no tienen cobertura". Deja además un mensaje claro: "Ya vale de estudios, estamos a tiempo de revertir la situación". Alerta de que "se ha duplicado el número de pueblos con menos de 100 habitantes".

Félix Bariáin reseña que "la mayor política social es mantener vivos los pueblos".