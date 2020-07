PSOE, PP, Cs, UPN y Vox rechazan en el Senado una propuesta de Bildu sobre cumplimiento del Amejoramiento

El PSOE, el PP, UPN, Ciudadanos y Vox han declinado apoyar este miércoles en el Senado una moción consecuencia de interpelación presentada por EH Bildu en la que se instaba al Gobierno a la adopción de medidas para cumplir "íntegramente" el estatuto de autonomía del País Vasco y el Amejoramiento navarro.

La propuesta de los soberanistas vascos pretendía exigir al Ejecutivo central el "cumplimiento de la legalidad" en materia de estos textos autonómicos. Así lo ha defendido la senadora de Bildu Idure Bideguren en el pleno que se está celebrando en la Cámara alta.

No obstante, la iniciativa se ha encontrado con el rechazo frontal del Partido Popular, Ciudadanos y Vox, que han coincidido en exigir a EH Bildu la condena a los ataques terroristas de ETA y han asegurado que no tienen nada que "pactar" con los "herederos" de la banda terrorista.

Por su parte, el PSOE, que ha presentado una moción de sustitución que no ha sido recogida por EH Bildu, ha declinado apoyar la propuesta de los independentistas vascos porque considera que ya se cumple la legalidad en ambos estatutos y ha defendido la labor del Gobierno en el contexto determinado por la pandemia del coronavirus.

Asimismo, el senador del PSN, Antonio Magdaleno, ha aplaudido que en el texto de la moción "se reconozca" que el País Vasco y Navarra son dos marcos distintos: "Nos congratula".

El senador de UPN, Alberto Catalán, ha cargado contra Bildu por "no respetar" el artículo 1 del Amejoramiento navarro que dice que "Navarra constituye una Comunidad foral con régimen, autonomía e instituciones propias, indivisible integrada en la nación española y solidaria con todos sus pueblos".

Catalán ha censurado la "navarrofobia del independentismo vasco" y su "constante desprecio a las señas de identidad" de Navarra y al Amejoramiento del Fuero y la Constitución. "El independentismo vasco no puede despreciar las normas de convivencia que nos hemos dado los navarros y españoles. No nos sirve que pidan respeto al Amejoramiento del Fuero cuando ustedes no lo tienen. Y cuando siguen sin condenar los atentados de ETA", ha subrayado.

Por su parte, la senadora navarra del PP, Amelia Salanueva, ha manifestado que para defender el autogobierno, "primero hay que respetar la identidad de Navarra" y ha asegurado que para "poner en valor" el Amejoramiento hay que "hacer todo lo contrario a lo que plantea Bildu".

A juicio de la senadora, trabajar por esta norma implica "respetar la identidad propia de la Comunidad foral de Navarra, para no convertirla en la cuarta provincia de Euskadi". Ha mostrado su preocupación por la "actitud del PSOE" con la formación abertzale y ha exigido a los socialistas "que rompan de una vez con Bildu, por el bien de España".

El senador autonómico por Navarra y miembro de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha recriminado a Bildu que se hablara de Navarra como si perteneciera al País Vasco y ha defendido su indepedendencia como territorio, si bien ha mostrado su apoyo a la iniciativa de los independentistas vascos.

Martínez ha mostrado su "estupor" por el contenido de la moción ya que "la izquierda abertzale ha mantenido durante décadas una posición absolutamente contraria a la vía de acuerdos entre los Gobiernos de Euskadi y de Navarra con el del Estado, denigrando a quienes los impulsaban", ha afirmado. Y ha defendido que la Comunidad foral "es y será el resultado de su voluntad libremente manifestada".

Asimismo, Ruth Goñi, senadora navarra de Ciudadanos, ha rechazado el intento del grupo formado por EH Bildu y ERC, "de interferir en el Gobierno foral ejerciendo unas competencias que no le corresponden".

En su opinión, esta moción "no hace sino evidenciar la falta de iniciativa, de impulso" o "la falta de ganas o capacidad" de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite" que, ha reprochado, está "sin hacer nada mientras los nacionalistas no hacen sino invadir sus competencias y las del Parlamento de Navarra". En este sentido, ha expresado su "sospecha" de que "para el PSOE, Navarra no sea más que una moneda de cambio para seguir pagando favores a los separatistas".

Bildu sí que ha encontrado su apoyo a esta moción en el PNV y en Junts, que han mostrado su aval a esta iniciativa aunque con matices. Por parte de los nacionalistas vascos, su portavoz Jokin Bildarratz ha recordado el impulso de su formación a este estatuto, si bien ha aplaudido que "la formación de Otegi vaya diciendo que hay que cumplir la ley".

Por último, el senador de Junts Josep Lluís Cleries se ha posicionado a favor de la propuesta, aunque ha aprovechado para recordar la "independencia económica" que tienen el territorio vasco y navarro. También ha cargado contra el PP por su recurso ante el Tribunal Constitucional por el estatuto catalán.